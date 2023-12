FOTO: Med hišno preiskavo zasegli orožje in eksploziv

13.12.2023 | 09:20

Policisti PP Sevnica so zaradi suma posesti nezakonitega orožja in eksploziva pridobili odredbo sodišča in v ponedeljek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 60-letnega osumljenca z območja Krškega. Med hišno preiskavo, v kateri so poleg sevniških policistov sodelovali tudi bombni tehniki Specialne enote policije in vodnik službenega psa, so našli in zasegli dve puški z nameščenim daljnogledom in dušilcem zvoka, nabojnike, več nabojev, vžigalnik, detonatorje in večjo količino različnih eksplozivnih zmesi.

V Oddelku kriminalistične tehnike Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto bodo opravili kategorizacijo orožja in nabojev, eksplozivne zmesi pa so prevzeli bombni tehniki. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper 60-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Nedovoljeno proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Vlomi in tatvine

V Čadražah ob lokalni cesti je med 11. 12. in 12. 12. nekdo poškodoval delovni stroj in iztočil okoli sto litrov goriva. Izvajalca del je oškodoval za 700 evrov.

V noči na torek je na Jedinščici v Novem mestu nekdo vlomil v dva pomožna objekta in ukradel sekiro, dve motorni kosi in posodo z gorivom. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za 1.100 evrov.

Z dvorišča gospodarskega objekta v Dolenjih Skopicah je v noči na ponedeljek nekdo ukradell dve plinski jeklenki, žar in sekiro.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Brežice, Mostec) včeraj prijeli 19 državljanov Afganistana, 16 Maroka, 13 Pakistana, osem državljanov Rusije, pet Sirije, po tri državljane Bangladeša, Turčije in Iraka, dva državljana Egipta in državljana Indije. Na območju PP Metlika (Rakovec) so prijeli šest državljanov Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

