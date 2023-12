Strožje evidentiranje delovnega časa - So pravice delavca zdaj bolj zaščitene?

13.12.2023 | 12:00

Marsikje so zdaj uvedli elektronsko evidentiranje delovnega časa. (Foto: L. M.)

Pred kratkim je začela veljati novela Zakona o evidentiranju delovnega časa in njegovo natančnejše beleženje je postalo obvezno (skoraj) za vse. Ministrstvo za delo je nov zakon uveljavilo, da bi onemogočilo kršilce, ki so marsikje zaposlene silili v delo prek delovnega časa in neplačane nadure.

A novela je razburila veliko delodajalcev pa tudi zaposlenih, saj naj bi bila neživljenjska in jo je v praksi nemogoče izvajati.

Novela zakona o evidentiranju delovnega časa razburja zaposlene, delodajalce … – Kritike iz vrst sindikatov – Bo z natančnim popisovanjem delovnega časa kršitev delovne zakonodaje res manj? – Inšpektorji sprva svetovali, po novem letu kaznovali – Kaj pravijo v podjetjih?

Lidija Markelj