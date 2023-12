FOTO: Gorela drvarnica

13.12.2023 | 07:00

Včerajšnja akcija na Junčjem (Foto: PGD Sv. Gregor; fotografije tudi spodaj v fotogaleriji)

Včeraj ob 9.25 je v naselju Junčje, občina Ribnica, gorela drvarnica v velikosti okoli 40 kvadratnih metrov ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Ribnica in Sveti Gregor so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB na izvodu DESNO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2 na izvodu BETONSKI DROG DESNO in na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI izvod 1. BLAŽEVA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo 13. 12. 2023:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 1.POTOČNA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 4.4.BROD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 08:00 in 14:00 na območju TP Bogneča vas, nizkonapetostno omrežje Vinji vrh;

- med 08:30 in 09:00 na območju TP Štrasberg, nizkonapetostno omrežje Kranjc.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kalce Naklo med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Lipni vrh, nizkonapetostno omrežje Jazbec med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Lisca med 7.45 in 10.30 uro ter na območju TP Hudenovo med 11.30 in 14. uro.

M. K.

