FOTO: Božično-novoletni koncert Godbe Stična

12.12.2023 | 11:00

Foto: Občina Ivančna Gorica

Stična - Že tradicionalno, v, kot pravijo na ivanški občini, najlepšem mesecu v letu, Godba Stična pripravi božično – novoletni koncert. Letošnji 27. po vrsti je na odru kulturne dvorane v Stični potekal v dveh delih, in sicer v soboto, 9. decembra, ter s ponovitvijo v nedeljo, 10. decembra. Za godbenike kot tudi njihove poslušalce sta bila koncerta še posebej ganljiva, saj je svoje dolgoletno vodenje godbe zaključil nepogrešljivi kapelnik Vladimir Škrlec, ki je z dirigentsko palico Godbe Stična poveljeval od leta 2007. Mesto kapelnika prevzema Marko Jenič, ki pa se publiki še ni predstavil, saj ga je ustavila bolezen, so sporočili z Občine Ivančna Gorica.

Ob tej priložnosti so se dolgoletnemu kapelniku zahvalili njegovi godbeni učenci s predsednikom Matjažem Kastelicem na čelu, gasilci PGD Stična, kjer godbenikom že vrsto let nudijo prostore za vaje, in kapelnikov dober prijatelj, župan Dušan Strnad. Kot je povedal župan, si v občini težko predstavljajo prireditev brez zvokov stiške godbe, najsi bo to na Jurčičevem pohodu, občinskem prazniku, večjih otvoritvenih slovesnostih ali tradicionalnem Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. V spomin na največjo zborovsko prireditev iz Šentvida pri Stični mu je ob slovesu izročil spominsko fotografijo, ki mu bo kazala pot, da se še velikokrat vrne v občino Ivančna Gorica.

Kapelnika Vladimirja Škrleca je sicer Občina Ivančna Gorica pred letom dni nagradila z nazivom Ambasador Občine Ivančna Gorica. Ta naziv župan podeli posameznikom za izjemno vlogo in pomembne dosežke pri soustvarjanju prepoznavnosti občine v domačem in mednarodnem okolju.

Godba Stična je, kot sporočajo z občine, kot vedno, pripravila nepozaben božično-novoletni koncert z bogatim repertoarjem glasbenih uspešnic, od slovenskih do tujih skladb. Tokrat so v goste povabili domačina, sopranistko Katarino Zorec in solista Saša Jelenčiča, ki sta občinstvo še posebej navdušila z opernimi arijami. Godbeniki so na koncertu pozdravili tudi nove člane, to so postali: Tobia Porenta, Matija Širovnik in Timotej Zavšek.

M. K.

Galerija