Trčenje z vlakom preživel brez hujših poškodb

12.12.2023 | 12:00

Ob včerajšnji nesreči pri postaji Hudo (Foto: arhiv; FB PKD)

Poročali smo že o včerajšnji nesreči na železniških tirih pri železniški postaji Hudo, kjer je vlak trčil v moškega. S PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da je 33-letni moški pešačil po železniških tirih iz smeri Hudega proti Mirni Peči. V isti smeri je pripeljal vlak, strojevodja je moškega opozarjal z zvočnimi signali, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Po trčenju je 33-letnik poškodovan obležal na tirih. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, po zadnjih podatkih ne gre za hujše poškodbe. Policisti vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Novomeški policisti prijeli vlomilce

Nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o vlomu na avtocestnem postajališču Starine, kjer so vlomili v skladiščni objekt, poškodovali kamere, ukradli predmete in peš pobegnili. Policisti PP Novo mesto so vlomilce takoj začeli iskati. Na Otočcu so ustavili osebni avtomobil Renault megane, v katerem sta bila poleg voznika še dva potnika. Med postopkom so ugotovili, da gre za osebe, ki so vlomile v objekt na avtocestnem postajališču in v prostore društva na Otočcu. Ukradene predmete so jim zasegli in vrnili oškodovancem. Ugotovili so še, da je 25-letni voznik pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1.260 evrov in izrekli osem kazenskih točk. Okoliščine še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa bodo trojico ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na območju Stražnjega vrha je med 10. 12. in 11. 12. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel denar, srebrnike ter zbirko kovancev. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.500 evrov.

V noči na ponedeljek je v Dolenjih Skopicah neznanec vlomil v gospodarski objekt in odnesel motorno žago, agregat in orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

V Pošteni vasi na območju PP Brežice je v isti noči nekdo vlomil v objekt, namenjen prekajevanju mesa, in ukradel 60 suhomesnatih izdelkov. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

Na pokopališču v Mirni Peči je med 8. 12. in 11. 12. nekdo vlomil v svečomat in ukradel kovance v vrednosti 20 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V Straži je med 9. 12. in 11. 12. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1.000 evrov škode.

V Vitni vasi na območju Brežic je včeraj med 16.40 in 18.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v hišo in izmaknil dve puški, denar in zlat nakit. Okoliščine kriminalisti in policisti še preiskujejo.

Tihotapca in migranti

Sinmoči okoli 23. ure so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Chrysler poljskih registrskih oznak. 42-letni državljan Gruzije in 27-letni sopotnik iz Gruzije sta prevažala šest državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanoma Gruzije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Mihalovec, Ribnica, Rakovec, Slovenska vas) prijeli 26 državljanov Maroka, 16 Afganistana, 15 Sirije, sedem državljanov Turčije, pet Rusije, štiri Kameruna, državljana Indije, Iraka in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Adlešiči, Drašiči, Klošter) so prijeli šest državljanov Sirije, tri Afganistana in državljana Maroka ter na območju PP Sevnica (Sevnica) tri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 77 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 228 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.