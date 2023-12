Pogrešan je Borut Jan Ružič iz Brestanice

12.12.2023 | 09:25

Borut Jan Ružič

Svojci so policiste včeraj pozno popoldne obvestili, da pogrešajo 16-letnega Boruta Jana Ružiča iz Brestanice. Mladoletnik je od doma odšel okoli 7.30, oblečen je bil v sivo jakno in modre jeans hlače, pri sebi je imel šolsko torbo. Visok je okoli 170 cm in ima daljše rjave lase.

Policisti PP Krško so takoj po obvestilu začeli številne aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga še niso našli. Iskanje policisti nadaljujejo tudi danes, so sporočili s PU Novo mesto.

Prosijo vse, ki bi pogrešanega videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

M. K.

