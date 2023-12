Jubilejna priznanja OOZ Sevnica - Koraki utemeljeni na trdem delu in znanju

12.12.2023 | 09:00

Jubilanti OOZ Sevnica (Foto: P. Perc)

Sevnica - Platinasto plaketo za 45 let neprekinjenega opravljanja dejavnosti je prejelo podjetje AGM Pungerčar, biserno plaketo za 35 let pa Alojz Tuhtar

Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Sevnica je na tradicionalni decembrski slovesnosti pred koncem leta pretekli četrtek tudi letos podelila priznanja in plakete svojim članom za dolgoletno neprekinjeno opravljanje dejavnosti. Ob tej priložnosti je podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Zoran Simčič dejal, da je malo gospodarstvo z več kot 350.000 zaposlenimi hrbtenica slovenskega gospodarstva in ima preveč pomembno vlogo, da bi bile njegove potrebe preslišane. »Premalo se zavedamo, da če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bomo imeli tudi socialno državo. Zato je zelo pomembno, da nam vlada zagotovi ustrezne pogoje za delo, da bomo lahko razvijali naša podjetja ter konkurirali na domačem in tujih trgih,« je povedal.

Predsednik OOZ Sevnica Alojz Tuhtar je v svojem nagovoru omenil zapletene mednarodne razmere in ujme doma, ki so prizadele tudi številne obrtnike in podjetnike, a ne v sevniški občini. Izrazil je pričakovanje, da bo vlada zamrznila vse načrtovane obremenitve gospodarstva in da bo njihova krovna organizacija še naprej tako aktivna in uspešna pri brzdanju takšnih teženj. Zahvalil se je tudi sekretarki OOZ Aniti Pečnik in strokovnem sodelavcu Marjanu Škobernetu za njuno zavzeto delo v zbornici.

Sevniški župan Srečko Ocvirk pa je v pozdravnem nagovoru omenil, da je veliko vprašanje, kako se odzivati na mikro ravni na globalne izzive, ki jih je omenil že predsednik Tuhtar. »Povezanost med seboj nam daje nekaj jamstva, da se počutimo bolj varne in bolj stabilne. Zato je vaša obrtno-podjetniška zbornica eden tistih elementov, ki povezuje …

Življenje v lokalni skupnosti nujno potrebuje podjetja, podjetnike, kajti vi ustvarjate novo vrednost, občina pa zagotavlja splošne, javne storitve. Tudi te so potrebne in verjamem, da so na primerni ravni … Želim, da imamo tekoč in odprt odnos, da rešujemo stvari tako, kot je potrebno, da stvari na lokalni ravni ne stojijo,« je dejal župan.

Zatem sta predsednik OOZ Tuhtar in sekretarka OOZ Pečnik podelila priznanja in plakete. Priznanje za 15 let neprekinjenega opravljanja dejavnosti so dobili Primož Slemenšek, Nataša Majcen, Tomas Tratar, Martin Zupan in Reval R, d.o.o., bronasto plaketo za 20 let sta prejela Simona Felicijan in Andrej Mrvič, srebrno plaketo za 25 let so dobili Janez Jeraj, Dvigala Prijatelj, d.o.o. in Alojz Stegenšek; zlato plaketo za 30 let neprekinjenega opravljanja dejavnosti sta predsednik OOZ Sevnica Alojz Tuhtar in sekretarka OOZ Anita Pečnik izročila podjetju Boštanjčana Mirka Hribarja Servis Dom, d.o.o., Antonu Jazbecu, Petru Klinarju, Bojanu Košarju, podjetju Novak Bus, d.o.o., Marjanu Novšaku, Dragu Rumenoviču in podjetju Lipa-Les, d.o.o.. Član UO OOZ Sevnica Damjan Popelar je biserno plaketo za 35 let neprekinjenega opravljanja dejavnosti izročil Alojzu Tuhtarju.

Janez Pungerčar

Platinasto plaketo za 45 let neprekinjenega opravljanja dejavnosti je prejelo podjetje AGM Pungerčar, d.o.o. iz Tržišča. V njegovem imenu ga je prevzel ustanovitelj Janez Pungerčar z Malkovca. Pungerčar se je tudi zahvalil v imenu vseh nagrajencev: »To obdobje je bilo za vse nas polno izzivov, vzponov in padcev. Vsak korak pa je bil utemeljen na trdem delu, znanju in ljubezni do našega obrtniškega dela. To je tudi priznanje domačim in sodelavcem, brez katerih ta dosežek ne bi bil mogoč … Vesel in ponosen sem, da sem sadove svojega dela lahko predal svojemu sinu Marku. Ob tej priložnosti se zahvaljujem OOZ Sevnica, kamor se vedno lahko vedno z zaupanjem obrnemo po nasvete in pomoč.«

Stand up komik Ranko Babić je po uradnem delu prireditve v kulturni dvorani, ki jo je povezovala Tanja Mikolič, s predstavo Kriza srednjih let do solz nasmejal obrtnike, njihove življenjske partnerje in goste. Pogostitev po prijetnem dogodku pa je pripravila gostilna Repovž.

