Davi zagorel delovni stroj

12.12.2023 | 07:00

Davi ob 5.02 je v Karlčah, občina Kostanjevica na Krki, zagorel delovni stroj. Požar so pogasili PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča , da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu FUČKOVCI VAS in na izvodu JANKOVIČI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOŽNIK na izvodu BETONC DESNO in izvod BETONC LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA , izvod Proti Boldražu;

- od 10:00 do 13:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALO LEŠČE, izvod Proti Grabrovcu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 1. POTOČNA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 4.4. wq BROD;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL, izvod 3. KAL NOVO NASELJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL 1977;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOBRAVA PRI OTOČCU;

od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO, izvod 1. RO LEVO PROTI H 1;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, izvod 1. OB CESTI LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 09:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna šola, nizkonapetostno omrežje Bloki Bisi;

- od 09:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Pavla vas, nizkonapetostno omrežje Malkovec;

- od 10:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje Camloh;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Šola, nizkonapetostno omrežje Blok Jana;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Bogneča vas, nizkonapetostno omrežje Bogneča vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico na območju TP Resa med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.