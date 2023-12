Izvir pleše 15 let

11.12.2023 | 19:00

Dolenjske Toplice - Folklorna skupina Izvir Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice je v soboto z gosti v kulturno-kongresnem centru obeležila 15-letnico delovanja.

Prve plesne korake je 14 plesalk učila Jana Vovk, vadile so ob spremljavi Anžeta Finka, leta 2011 je mentorstvo prevzel Franci Šprajcer, koordinatorka pa je postala Breda Fink. Nekaj plesalk se je v tem času zamenjalo, pridružili pa so se jim tudi moški.

Vsako leto se udeležujejo revij folklornih skupin, nastopajo ob različnih priložnostih v občini, s Folklorno skupino Semiška ohcet so nastopili v makedonskem Ohridu, lani pa samostojno na festivalu v Pragi.

Ime Izvir je skupina dobila pred petimi leti, v njej pa je zdaj 19 članov, ki jih spremlja Aleš Grahek.

Na sobotnem praznovanju so se prvič javnosti predstavili v celotni kostumski podobi, saj so ženskim nošam, ki so jih že imele, dodale še moške, oboje so izdelali po podobah Dolenjskih noš iz prve polovice 19 stoletja. Pri izbiri blaga in krojev za moške jim je pomagala ustanoviteljica FS Kres Branka Moškon.

Ob FS Izvir in ljudskih pevkah Rožce DPŽ Dolenjske Toplice so nastopili tudi otroci iz vrtca Gumbek (OŠ Dolenjske Toplice), in sicer skupini Medvedki in Zmajčki, folklorna skupina OŠ Vavta vas, Brbučki – turistično društvo Straža, Bučenski ramplači z Bučke, Folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev in Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči – folklorna skupina in tamburaši.

M. Ž.

Foto: P. P.