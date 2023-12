Staršem odvzeli otroka; jedli, pa nič plačali, nato še grozili

11.12.2023 | 13:30

Clio, ki so ga ukradli izred blokov na Šegovi v Novem mestu (Foto: FB PKD)

Na številki policije 113 so med vikendom sprejeli 626 klicev, od tega je bilo 215 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Preprečitev uradnega dejanja

V petek dopoldne so šentjernejski policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi v Mihovici vklenili in odpeljali v pridržanje 49-letnega moškega.

Policisti iz Šentjerneja, v sodelovanju s policisti sosednjih policijski enot, so namreč v petek zjutraj nudili asistenco drugim pristojnim organom v Mihovici in Dobruški vasi pri odvzemu mladoletne osebe, ker je bila staršem po sklepu sodišča odvzeta starševska skrb. Med postopkom je 49-letnik grozil navzočim, se razburjal in se namenil sodnemu izvršitelju, ki je ob sodelovanju centra za socialno delo izvrševal sklep sodišča, preprečiti izvedbo uradne naloge, zato so ga policisti vklenili in odpeljali v pridržanje. Kazensko ga bodo ovadili. Pristojni organi in strokovne službe so otroka nato namestili v varno okolje. Drugih podrobnosti o postopku zaradi varstva pravic udeleženih otrok javnosti na PU Novo mesto ne izdajajo.

Vlomi in tatvine

Med vikendom so policisti obravnavali sedem tatvin in dvanajst vlomov ter štiri poškodovanja tuje stvari.

V petek zvečer je prišlo do drzne tatvine v trgovini na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Mlajši moški je s prodajne police vzel dva zaboja po 45 vrečk 100g kave in se vrnil do vhoda v trgovino. Tam je mlajše dekle stopilo do vrat in sprožilo senzor za odpiranje, nakar sta skupaj zbežala iz trgovine. Materialne škode je za okoli 135 evrov.

V noči na soboto so vlomili v stanovanjsko hišo na Zgornjem Obrežu, pri čemer naj bi odnesli nekaj nakita. Policisti so zbrali obvestila in opravili več razgovorov s sosedi, da bi izsledili storilce.

V soboto zjutraj je voznik tovornjaka poklical policiste na počivališče Zaloke ob avtocesti Obrežje – Ljubljana. Večer prej je šel okoli desete ure spat, zjutraj pa ugotovil, da so mu neznanci iz vozila iztočili več kot tisoč litrov dizelskega goriva. Škode naj bi bilo za več kot tisoč petsto evrov.

Predrzneži so izkoristili priložnost in z delovišča v Žabji vasi v Novem mestu ukradli motorno žago za beton znamke Husqvarna, vredno okoli tisoč petsto evrov. Dejanje se je zgodilo v petek, med 11.30 in 12.30 uro, ko v bližini ni bilo delavcev.

V soboto zvečer so na Krallovi v Novem mestu ugotovili, da so jim v času popoldanske odsotnosti vlomili v hišo in odnesli nekaj družinskega nakita. Skupaj s škodo na oknih so jim povzročili za več kot dva tisoč evrov škode.

Na Senovem so v nedeljo ugotovili, da so jim v zadnjem tednu dni vlomili v stanovanjsko hišo. Kot kaže, niso odnesli ničesar, so pa poškodovali sedem vrat in s tem naredili za vsaj dva tisoč evrov škode.

Na Oštrcu so najverjetneje s sobote na nedeljo vlomili v kletne prostore lovskega doma in odnesli nekaj denarja, mesa in alkoholnih pijač. Ko so všteli še škodo na vratih, so prišli so skupne škode okoli tisoč štiristo evrov.

Na Volčičevi ulici v Novem mestu so poskusili vlomiti v hišo, a ni šlo. Kljub temu so lastnikom tako poškodovali vrata, da menijo, da imajo za vsaj štiri tisoč evrov škode. Podobno je bilo na Mestnih njivah, kjer so storilci prišli v notranjost, a nič odnesli – na vratih in oknih pa naredili za okoli tisoč evrov škode.

Na Anzlovi gori pri Semiču so v zadnjih dneh vlomili v vikend in odnesli litoželezno peč na drva, vredno okoli 450 evrov.

Na Jagodniku pa so trebanjski policisti v nedeljo zjutraj opravili ogled vloma v vikend. Vlomljeno je bilo verjetno v noči na nedeljo. Storilci so odnesli puhalnik, škarje za rezanje žive meje (vse znamke Makita) z baterijami. Škode naj bi bilo za nekaj manj kot tri tisoč evrov.

V Novem mestu ukradli avto

Na Šegovi so v noči na soboto ukradli rdečega clia, reg. št. KK SN-812, vrednega okoli 10.000 evrov. Kako so ga storilci spravili v pogon, še niso ugotovili.

Ukradli kartico s PIN številko in dvigovali denar

Brežiški policisti so v soboto opoldne obravnavali tatvin denarnice iz odklenjenega avtomobila. Tatvina naj bi se zgodila dan prej. V denarnici je imel oškodovanec okoli 300 evrov denarja, kasneje pa je ugotovil, da so pred preklicem že zlorabili tudi njegovo bančno kartico in opravili več dvigov v skupnosti vrednosti 1300 evrov. Pretežkega dela niso imeli, saj je bila v denarnici tudi PIN številka bančne kartice.

Iz denarnice ukradli bančne kartice in poskusili dvigniti denar

V soboto pozno popoldne so neznanci v Vavti vasi izkoristili krajšo odsotnost voznice, ki je bila pri maši, in iz denarnice v avtu ukradli dve bančni kartici. Da je nekaj narobe, je ugotovila ob povratku domov, ker so dobili kratko sporočilo na mobilni telefon o poskusu dviga 800 evrov. Kartice so preklicali, tako da je ostalo le pri manjši škodi na avtomobilskih vratih.

Jedli, pa nič plačali, nato še grozili

Novomeški policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja roparske tatvine in groženj v nedeljo zvečer. Četverica moških je vstopila v pekarno, naročila pekovske izdelke, jih pojedla in želela še naročiti, a niso bili zadovoljni s pozivom, naj najprej plačajo, kar so pojedli. Med izmenjavo mnenj so moški zapustili prostor brez plačila, eden od njih pa naj bi pri tem uslužbencem grozil.

Izsiljeval za denar

V soboto popoldne so se novomeški policisti odzvali na prijavo izsiljevanja v bližini Brezja pri Novem mestu. Tam je 45-letnik iz okolice Novega mesta pristopil do občana in od njega zahteval nekaj denarja, pri tem pa omenil, da ve, kje živi in kje ima hišo. 45-letnika bodo kazensko ovadili.

Prometna varnost

Policisti so med vikendom obravnavali 43 različnih dogodkov iz področja prometne varnosti, od tega je bilo 28 prometnih nesreč z gmotno škodo ter ena prometna nesreča z lažjimi poškodbami.

V petek zvečer so novomeški policisti na Novem trgu obravnavali prometno nesrečo med skuterjem in osebnim avtomobilom. 16-letni voznik neregistriranega skuterja in brez vozniškega dovoljenje je zaradi nepazljivosti (prevelika hitrost) trčil v 18-letnega voznika osebnega avtomobila. 16-letniku so skuter zasegli in uvedli postopek zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov.

Prometna nesreča pri Vrhu pri Šentjerneju (Foto: PGD Šentjernej)

V nedeljo popoldne so šentjernejski policisti na Vrhu pri Šentjerneju obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta se lažje poškodovali dve osebi. Po prvih ugotovitvah ogleda je 18-letni voznik na relaciji od Orehovice do Šentjerneja zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad avtom, zapeljal s ceste, trčil v drevo, nakar je vozilo odbilo nazaj na cesto, kjer je obstalo na strehi (s fotografijami smo o nesreči že poročali). 18-letni voznik in sopotnica sta bila lažje poškodovana. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Mejne zadeve in tujci

Od petka zjutraj pa do ponedeljka zjutraj so policisti novomeške policijske uprave obravnavali 317 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Večina je bila prijetih na območju Posavja, dodatno pa 39 na območju policijske postaje Metlika (Čurile, Metlika, Drašiči) in trije na območju policijske postaje Črnomelj (Vinica).

Kriminalisti in policisti so obravnavali devet organizatorjev nezakonitih prehodov meje.

V petek zvečer so policijski policijske postaje za izravnalne ukrepe v Brežicah ustavili vozilo nemških registrskih tablic, ki ga je vozil 23-letni državljan Romunije. V postopku so ugotovili, da ima v avtu sedem državljanov Turčije, ki je izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v soboto popoldne, okoli pol četrte, na Trebežu ustavili dve sumljivi vozili poljskih tablic, polnih ljudi. V enem je 64-letni državljan Ukrajine vozil sedem državljanov Turčije, v drugem pa 24-letnik državljan Ukrajine pet Turkov. Pri postopku ustavljanja in varovanja so jim pomagali še brežiški in krški policisti.

Dobro uro kasneje so v Dečnem selu ustavili eno, nato pa v Globokem še dve vozili zaradi suma, da sodelujejo pri nezakonitem prehajanju državne meje. V Dečnem selu so prijeli in pridržali dva državljana Latvije (stara 18 in 19 let), ki v vozilu nista imela drugih potnikov. V Globokem so prijeli 20-letnega Latvijca, ki je v vozilu imel še pet Turkov in nato še avto z 22-letnim voznikom iz Latvije, ki je bil v avtu sam. Po iskalni akciji, tudi s pomočjo drona, so nekaj kasneje v bližini prijeli še sedem državljanov Turčije, ki so se pred tem peljali z 22-letnim osumljencem.

V soboto zvečer so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na Obrežju obravnavali 39-letnega državljana Ukrajine, ki je v avtu poljskih tablic skrival tri Turke.

V nedeljo zvečer so metliški policisti v Drašičih ustavili osebni avtomobil estonskih tablic, ki ga je vozil 44-letni državljan Estonije. V postopku so ugotovili, da ima v avtu še pet državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji.

Vsem osumljencem so odvzeli prostost in jih pridržali, zasegli so jim tudi vozila. S kazenskimi ovadbami bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.