Srebro za mladega naravoslovca Aleksandra Jotanovića

11.12.2023 | 11:45

Foto: ZOTKS

Na 20. mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi, ki je od začetka meseca do nedelje potekala na Tajskem, je slovenska ekipa osvojila eno zlato, štiri srebrne in eno bronasto odličje in s tem postala tretja najuspešnejša izmed evropskih ekip. Sodelovala je v konkurenci 304 mladih iz 54 držav, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

V Bangkoku so naše barve zastopali Andraž Čadež, učenec 9. razreda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Niko Habinc, učenec 9. razreda Osnovne šole Oskarja Kovačiča Ljubljana, Lea Hrvatin, dijakinja 1. letnika Gimnazije Vič, Aleksander Jotanović, dijak 1. letnika Šolskega centra Novo mesto, Srednje elektro-računalniške šole in tehniške gimnazije, Izadora Kopač, dijakinja 1. letnika Gimnazije Škofja Loka in Primož Markovič, dijak 1. letnika Gimnazije Bežigrad. Primož je osvojil zlato odličje, Andraž, Niko, Aleksander in Izadora so osvojili srebrna odličja, medtem ko se Lea v Slovenijo vrača z bronom.

Kot so navedli na zvezi, sta bili od slovenske uspešnejši le nemška in madžarska ekipa. Letošnji rezultat slovenske ekipe je tudi najboljši rezultat doslej, je pa dve leti nazaj na olimpijadi osvojila tri srebrna in tri bronasta odličja, leto nazaj pa dve srebrni in štiri bronasta odličja.

Naravoslovci so tekmovali v iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja - biologije, kemije in fizike. Vse znanstvene vede so bile na tekmovanju zastopane približno enakomerno. Olimpijci so en tekmovalni dan tri ure reševali teoretična vprašanja izbirnega tipa, drugi tekmovalni dan tri ure teoretična računska vprašanja, tretji tekmovalni dan pa so tri ure reševali praktični eksperimentalni del.

"V treh tednih intenzivnih priprav, ki so potekale v zadnjem tednu junija, konec avgusta in med jesenskimi počitnicami, so mladi v več kot 110 urah predelali dodatne in predvsem srednješolske vsebine iz fizike, kemije, biologije in tudi matematike. Po zadnjih pripravah v živo je še cel mesec do odhoda na tekmovanje potekala živahna debata o snovi preko platforme Viber, z mentorji pa so se še nekajkrat srečali preko platforme Zoom," so navedli na zvezi.

Na celotnih pripravah se je z mladimi naravoslovci ukvarjalo 13 mentorjev - docentov, asistentov, mladih raziskovalcev in študentov, biologov, kemikov in fizikov. Sodelovanje slovenske ekipe na mednarodni olimpijadi pa je skupni projekt Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in DMFA Slovenije.

M. K.