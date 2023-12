Tretji občasni varnostni pregled NEK uspešno končan

11.12.2023 | 10:40

Foto: arhiv; NEK

Krško - Od leta 2020 so v Nuklearni elektrarni Krško izvajali tretji občasni varnostni pregled, ki se zaključuje z odobritvijo poročila Uprave za jedrsko varnost. Odobritev poročila je pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja NEK, poročajo v reviji slovenskega elektrogospodarstva Naš stik.

V skladu s slovensko zakonodajo morajo v Nuklearni elektrarni Krško vsakih 10 let opraviti občasni varnostni pregled. Prvi občasni varnostni pregled so opravili leta 2003, 2013 je sledil drugi, tokratni tretji pa se je zaključil v teh dneh. Iz Uprave za jedrsko varnost namreč sporočajo, da so 4. decembra odobrili poročilo o tretjem občasnem varnostnem pregledu (OVP), ki so ga v Nuklearni elektrarni Krško izvajali od leta 2020. Poročilo vsebuje celovito presojo varnosti objekta ter načrt sprememb in izboljšav na podlagi najdb pregleda.

V sklopu pregleda so preverjali skladnost projekta elektrarne z zakonodajo in mednarodnimi varnostnimi standardi ter pregledali dejansko stanje objekta oziroma opreme, organizacije in osebja ter druga tehnična in organizacijska področja, ki so razvrščena v 18 varnostnih vsebin.

Tokratni varnostni pregled je zaznamovala njegova povezanost s podaljšanjem obratovalne dobe nuklearke za nadaljnjih 20 let, hkrati pa je vseboval tudi nove vsebine, kot so fizično varovanje, radioaktivni odpadki in sevalna varnost.

Iz Uprave za jedrsko varnost še sporočajo, da je celovita ocena varnosti pokazala na pomembno izboljšanje stopnje varnosti NEK v obdobju od prejšnjega OVP, pri čemer je bil poglaviten prispevek zaradi varnostnih izboljšav v okviru Programa nadgradnje varnosti NEK, so še zapisali v Našem stiku.

M. K.