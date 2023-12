Zlato priznanje MEPI tudi v Posavje

11.12.2023 | 09:30

Vstopna stran portala Mepi Krško (mepikrsko.si)

Ljubljana/Krško - Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade je včeraj pod pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar na Brdu pri Kranju podelil zlata priznanja osmi generaciji mladih, ki so uspešno zaključili program. Prejelo jih je 71 mladih iz 11 institucij po vsej Sloveniji, so sporočili organizatorji.

Predsednica Pirc Musar je v nagovoru izpostavila breme izzivov, ki jih mladi nosijo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu, so objavili na njeni uradni spletni strani.

"Nikoli prej ni bilo tako ključno, da vas kot skupnost opremimo z veščinami solidarnosti, medsebojnega sodelovanja in povezovanja ter odgovornosti. Dandanes pa so zelo na mestu tudi poudarki programa MEPI o enakopravnosti, enakosti in medkulturnem dialogu. To so civilizacijske vrednote, ki nas združujejo in nas spodbujajo k gradnji boljše in bolj vključujoče družbe," je dejala.

Vzgoja mladih za človečnost je po njenem mnenju ključnega pomena, zato je spodbudila mlade k prevzemanju odgovornosti ne le do sebe, ampak tudi do drugih, predvsem ranljivih skupin, in do okolja. Poseben poudarek je predsednica republike namenila tudi podnebni krizi in pomenu medgeneracijskega sodelovanja v boju proti njej.

"Program MEPI je šola za življenje, ki temelji na praktični izkušnji in mlade opremlja za samostojno in odgovorno življenje. Lepo dopolnjuje formalno izobraževanje, saj se odvija na mladostno igriv, a izzivov poln način. Ponosni smo, da smo letos povezali več kot 400 mentorjev prostovoljcev in 1500 področnih inštruktorjev s 1887 mladimi iz 78 različnih šol in organizacij," pa je ob podelitvi priznanj izpostavila izvršna direktorica Zavoda MEPI Andreja Černič Anžur.

Po besedah britanske veleposlanice v Sloveniji Tiffany Sadler visoko število priznanj kaže, da je program, ki v Sloveniji deluje 25 let, postal del neformalnega izobraževanja mladih, pri čemer jim omogoča, da izkoristijo vse svoje skrite potenciale. MEPI po njenih besedah pooseblja tudi vrednote, ki so skupne Veliki Britaniji in Sloveniji, to so skrb za skupnost, zaščita okolja in prevzemanje osebne odgovornosti.

Program MEPI ima tri stopnje - bronasto, srebrno in zlato - ter štiri področja, ki mlade spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa (rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo, pustolovske odprave in dodatno področje na zlati stopnji - projekt Neznani prijatelj).

Koncept programa temelji na učenju iz lastnih izkušenj in vsakemu posamezniku prilagojenem programu dejavnosti v prostem času. Iz nabora aktivnosti si vsak posameznik oblikuje program, odrasli pa nudijo oporo in svetovanje ter posebna znanja. Skladno z načelom netekmovalnosti vsak udeleženec tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji, so pojasnili na Zavodu MEPI.

T. i. zlatniki letos prihajajo iz 11 izvajalskih organizacij iz vse Slovenije. To so Biotehniški center Naklo, Srednja šola, Društvo GAHA Slovenija - OE Ljubljana, Gimnazija Celje - Center, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško (podrobnje spodaj v pdf priponki), Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija, Šolski center Škofja Loka, Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška ter Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Program MEPI, ki ga izvaja več kot 130 držav, je leta 1956 pod drugim imenom ustanovil britanski princ Phillip v sodelovanju z nemškim pedagogom in zagovornikom izkustvenega učenja Kurtom Hahnom. Doslej je v njem na globalni ravni sodelovalo že več kot devet milijonov mladih. V Sloveniji program izvajajo od leta 1997, v tem času je v njem sodelovalo več kot 16.000 mladih.

STA; M. K.