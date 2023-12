111 točk proti Hopsom

11.12.2023 | 08:00

Foto: KD Hopsi Polzela

Polzela - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige Nova KBM premagali Hopse Polzelo s 111:92 (34:26, 59:47, 86:74).

* Dvorana Polzela, gledalcev 300, sodniki: Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Palčič (Postojna), Gostiša (Log pri Brezovici).

* Hopsi Polzela: Skipper-Brown 5 (1:2), Glavan 19 (5:7), Robb 28 (4:5), Dragan 2, Grušovnik 22 (2:2), Borišek 2 (2:2), Vasilić 4, Petrovič 10 (2:3).

* Krka: Hamilton 13 (0:1), Stergar 14 (5:6), Bačvić 8 (2:4), Cerkvenik 13 (2:2), Cousins 29 (1:1), Jurković 6 (1:2), Špan 16, Škedelj 10, Radovanović 2, Macura.

* Prosti meti: Hopsi Polzela 16:21, Krka 11:16.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 10:22 (Rob 6, Glavan 4), Krka 14:29.

* Osebne napake: Hopsi Polzela 21, Krka 26.

* Pet osebnih: Radovanović (25.), Petrovič (38.).

Potem ko so na zadnjih treh tekmah v ligi Nova KBM doživeli dva poraza (Kanasai Helios, Rogaška), so košarkarji Krke na gostovanju na Polzeli prepričljivo prišli do devete zmage v domačem prvenstvu. Za gostitelje je bil to drugi zaporedni neuspeh po nizu treh zmag.

Novomeščani so morali dvakrat streti odpor domačinov. V prvem polčasu pri 18 točkah naskoka je bila tekma videti že odločena, vendar so se Hopsi na začetku drugega polčasa z delnim izidom 18:4 vrnili v igro in povedli s 65:63. Odgovor Krke je bil prepričljiv; že do konca tretje četrtine so se vrnili v zanesljivo vodstvo - 86:71 - in na koncu s 111 doseženimi točkami izenačili najboljši napadalni izkupiček v sezoni.

Kar šest igralcev iz zasedbe Gašperja Okorna je imelo dvomestno število točk. Največ jih je dosegel Isaiah Cousins (29). Miha Cerkvenik je ob 13 točkah zbral 10 skokov, Jan Špan pa je 16 točkam (trojke 4:6) dodal osem podaj.

Pri domačih je glavnina napada slonela na navezi Cooper Robb (28 točk, trojke 6:12), Matic Grušovnik (22 točk) in Ožbej Glavan (19 točk, trojke 4:6).

Gašper Okorn, trener Krke: »Zadovoljen sem s prikazanim in igralcem čestitam za zmago. Pokazali smo precej več energije, tudi odnos je bil pravi. Bili smo nekoliko bolj živi kot v zadnjih tekmah slovenske lige. Razen neverjetnega padca v začetku tretje četrtine, ko je Polzela celo povedla, smo odigrali solidno tekmo. V obrambi je bilo nekoliko slabše, v napadu pa zelo dobro. Mi je pa bila všeč naša reakcija in odgovor po tem, ko smo v tretji četrtini zapravili vso prednost.«

Krkaši bodo naslednjo tekmo v Ligi Nova KBM odigrali že v sredo, 13. 12., ko bodo ob 17.30 gostili moštvo Triglava. V soboto, 16. 12., pa jih čaka gostovanje v ABA ligi pri Cedeviti Olimpiji.

* Izidi, 11. krog:

- petek, 8. december:

Šentjur - Terme Olimia 73:87 (21:25, 35:44, 50:62)

- sobota, 9. december:

LTH Castings - Rogaška 93:84 (14:12, 43:38, 66:58)

Ilirija - GGD Šenčur 84:70 (25:20, 38:41, 59:55)

- nedelja, 10. december:

Hopsi Polzela - Krka 92:111 (26:34, 47:59, 74:86)

- ponedeljek, 11. december:

18.00 ECE Triglav - Kansai Helios

* Lestvica:

1. Krka 11 9 2 1013:858 20

2. Kansai Helios 10 8 2 832:754 18

3. LTH Castings 11 7 4 992:955 18

4. Ilirija 11 7 4 856:820 18

5. GGD Šenčur 11 5 6 863:892 16

6. Šentjur 11 5 6 843:910 16

7. Rogaška 11 5 6 800:826 15

8. Terme Olimia 11 3 8 911:939 14

9. Hopsi Polzela 11 3 8 887:976 14

10. ECE Triglav 10 2 8 721:788 12

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn