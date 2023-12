Halo, tukaj bralec Dolenjca: Pohvala za razstavo potic

10.12.2023 | 18:30

Šentjernejskea razstava potic (Foto: arhiv DL: M. L.)

Bralka iz okolice Šmarjete se je v rubriko aktualnega tiskanega Dolenjskega lista oglasila s pohvalo članicam Društva kmetic Šentjernej za odlično pripravljeno razstavo in tekmovanje v peki potic prejšnji konec tedna. »Sama sodelujem v podobnem društvu, v katerem tudi pripravljamo marsikaj, zato vem, koliko časa, truda in energije vzame tak projekt. Tudi sama sem spekla potico za oceno in jih podpiram na tak način. Letos je prispelo celo rekordno število potic, kar kaže na to, da se bo tradicija peke te naše kulinarične dobrote zagotovo nadaljevala.

Pohvalila pa bi tudi to, da so letos zaključno prireditev organizatorji prestavili v veliko dvorano kulturnega centra, v kateri smo obiskovalci res udobno sedeli, nastopajoči so imeli boljše razmere za svoje točke in tudi podelitev priznanj je bila videti bolj veličastna kot prej v avli. Društvu želim vse dobro še naprej,« je dejala gospa.

