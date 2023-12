December tudi v znamenju poostrenega nadzora z alkotesti

10.12.2023 | 13:00

Foto: zajem zaslonske slike

Agencija za varnost prometa in policija bosta v ponedeljek začeli tretjo letošnjo nacionalno preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala do konca decembra. Policisti bodo preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Alkoholizirani udeleženci v prometu so po podatkih Agencije za varnost prometa (AVP) letos do konca novembra povzročili 1335 prometnih nesreč, kar je 7,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 1447. Že prvi popit kozarec alkohola vpliva na reakcijski čas voznika, so pred začetkom preventivne akcije opozorili na AVP.

V teh nesrečah je življenje izgubilo 17 oseb, enako kot lani. Letos beležimo 110 hudih poškodb, kar je 12 odstotkov manj kot lani, ko jih je bilo 125 in za 7,1 odstotka manj lažje poškodovanih (letos 525, lani 565), je pred začetkom akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu izpostavila direktorica AVP Simona Felser.

Povprečna stopnja alkoholiziranosti v vseh prometnih nesrečah je letos znašala 1,38 promila, lani pa 1,44 promila. V smrtnih prometnih nesrečah pa 1,2 promila, medtem ko je bila lani 1,17 promila. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so v starostnih skupinah od 25 do 34 let in od 35 do 44 let, glede na vrsto udeležbe pa je največ povzročiteljev med vozniki osebnih vozil.

"Zaskrbljujoče pa je, da so najmlajši alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, stari od 15 do 17 let, letos povzročili za tretjino več prometnih nesreč kot v prvih enajstih mesecih lanskega leta. Znova opozarjamo, da se odnos do alkohola in drog začne oblikovati v družini. Odgovornost odraslih in zgled, ki ga postavimo, sta pri tem ključna," je Felser izpostavila pred začetkom akcije.

Alkoholizirani povzročitelji so smrtne prometne nesreče povzročili najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti in nepravilne strani oziroma smeri vožnje. Policisti so v prvih enajstih mesecih letos odredili 408.302 alkotestov kar je okoli 8000 več kot lani, od tega pa je bilo 10.673 pozitivnih (12.169 lani) in 243 odklonjenih (301 lani). Odredili so 1341 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 234 pozitivnih ter 736 odklonjenih in pridržali 630 voznikov motornih vozil.

Pri tem na AVP opozarjajo, da se že pri koncentraciji 0,5 promila alkohola verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Verjetnost se z višjo stopnjo alkoholiziranosti eksponentno stopnjuje. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 22-krat.

V letu 2022 je zaradi povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola pod in nad dovoljeno mejo ter povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi umrlo 33 udeležencev cestnega prometa, kar je 39 odstotkov vseh umrli.

M. K.