Korošci Krki zadali boleč poraz: Fužinar v Novem mestu do zanesljive zmage

10.12.2023 | 09:50

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V novomeški dvorani Marof sta se sinoči pomerila domača Krka in Fužinar Sij Metal iz Raven na Koroškem. Zmage v treh nizih so se razveselili Korošci, ki so si s tem tudi praktično priigrali mesto med najboljših šest ekip v ligi. Pri gostih je bil daleč najbolj razpoložen Robida, dosegel je 19 točk, pri domačih jih je 11 vpisal Kosmina.

Sportklub prva odbojkarska liga, 12. krog

Krka : Fužinar Sij Metal Ravne

0:3 (-20, -21, -16)

Novo mesto, 12. december 2023. Obiskovalcev: 100. Sodnika: Milojevič, Jovanovič

Krka: Jarvis 4, Erpič G. 4, Kocjančič, Kosmina 11, Bregar 2, Verdinek (L), Kožar 1, Pulko 4, Erpič U. 2, Lindič 3, Kern, Rojnik 3. Trener: Jernej Rojc.

Fužinar Sij Metal Ravne: Pušnik 8, Križanič, Lednik, Robida 19, Ranc, Hribernik (L), Stojanov 3, Libnik (L), Javornik 5, Vučetić 2, Plesec 9, Podričnik, Drevenšek, Zmagaj. Trener: Aljoša Jemec.

Glede na tesen rezultat na prvi tekmi je bilo tudi v Novem mestu pričakovati izenačeno srečanje in večji del uvodnega niza je bilo prav tako. Šele v končnici niza so gosti uspeli prevesiti tehtnico na svojo stran, predvsem z boljšim začetnim udarcem in borbeno igro v polju. Zvita poteza Stojanova in uspešen blok Plesca za vodstvo gostov z 18:20 sta bila razlog, da je domači trener Rojc vzel še drugi odmor. V nadaljevanju je za pomembni vezani točki gostov poskrbel še Robida, najprej z uspešnim napadom, zatem pa je še z blokom ustavil domačega kapetana. Kosmina je nato prekinil niz začetnih udarcev Lednika in z napadom zmanjšal zaostanek na 20:23. Pušnik, še lani član Krke, je gostom priigral prvo zaključno žogo, to pa je z asom nemudoma izkoristil Stojanov za 20:25.

Drugi niz so mnogo bolje načeli gosti in si hitro priigrali zajetno prednost, saj jim je uspevalo praktično vse. Domači trener Rojc je poskušal z menjavami najti razpoloženo šesterico in jo ob zaostanku sedmih točk naposled našel z Jarvisom in Pulkom. Z njuno pomočjo in nekaj lepimi obrambnimi potezami so krkaši postopoma manjšali zaostanek, z napadom Pulka pa izenačili na 21 točki. Tu se je gostiteljem ustavilo. Po zapravljenem začetnem udarcu je Pušnik najprej postavil blok za 21:23 in bil zatem uspešen še v napadu za prvo zaključno žogo gostov. Niza je bilo konec že v naslednji akciji, saj se je Novomeščanom pripetila napaka na podaji (21:25)

V tretjem nizu se je igra Krke povsem razpadla. Korošci so učinkovito servirali in napadali, bili v napadu skoraj 80% učinkoviti, Krka pa ni našla pravega odgovora. Robida je zgolj v tretjem setu zbral 9 točk, pomagala sta mu še Pušnik (5) in Plesec (4) za gladko zmago s 16:25, s čimer so si Korošci dokončno priigrali uvrstitev med najboljših šest ekip po rednem delu.

Izjavi po tekmi:

Martin Kosmina, Krka: "Odigrali smo, kot da nismo dorasli temu nivoju in Korošci so nas kaznovali v vseh elementih. Nismo naredili dovolj pritiska na servisu, da bi jih oddaljili od mreže, posledično so se z lahkoto razigravali in dosegali lahke točke."

Tilen Pušnik, Fužinar Sij Metal Ravne: "To zmago smo potrebovali, da si zagotovimo mesto v zgornjem delu lestvice. S tem ciljem smo prišli v Novo mesto in zato smo bili tako motivirani. Dogovorili smo se, da bomo napadali s servisom, v tekmo smo morali iti na vse ali nič, podobno kot tudi Krka, a sreča se je nakoncu nasmehnila v našo korist."

S. V.

