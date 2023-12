FOTO: Goreli ekološki zabojniki; bombe ob cesti na Bazo 20

10.12.2023 | 08:25

Goreli zabojniki za smeti (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Obrežje)

Včeraj ob 5.59 so v gozdu ob cesti na Bazo 20, občina Dolenjske Toplice, našli neeksplodirane bombe. Pirotehniki so odstranili in na varnem mestu uničili šest ročnih bomb, ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave.

Goreli ekološki zabojniki



Ob 20.19 so v Novi vasi pri Mokricah, občina Brežice, goreli ekološki zabojniki za smeti. Gasilci PGD Obrežje so požar pogasili in pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AKRIPOL TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Upokojenski dom Krško med 12.30 in 14.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Črnc med 11. in 12.30 uro; n a področju nadzorništvo Sevnica pa na območju TP Sevnica Lisca med 7. in 14.uro.

M. K.

