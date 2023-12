Igokea v drugem polčasu do zmage

9.12.2023 | 09:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v tekmi 11. kroga lige Aba izgubili z Igokeo z 80:92 (27:27, 49:44, 59:66).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 500, sodniki: Juras, Stefanović, Vesković.

* Krka: Hamilton 13 (0:1), Stergar 8 (2:2), Bačvić 2 (2:2), Cerkvenik 7 (1:1), Cousins 14 (3:3), Jurković 2, Špan 8 (2:2), Škedelj 5 (1:2), Radovanović 14 (1:1), Macura 7 (3:4).

* Igokea: Kondić 2, Atić 16 (2:2), Tanasković 8, Stanković 5 (0:1), Jošilo 6, Nakić 3, Nikolić 6, Miloasavljević 25 (7:8), Marić 6 (2:3), Carmichael 2, Jeremić 6 (3:3), Moody 7 (1:3).

* Prosti meti: Krka 15:18, Igokea 15:20.

* Met za tri točke: Krka 7:22 (Hamilton 3, Špan 2, Radovanović, Cousins), Igokea 13:29 (Atić 4, Jošilo 2, Milosavljević 2, Moody 2, Jeremić, Nakić, Stanković).

* Osebne napake: Krka 24, Igokea 23.

* Pet osebnih: Stergar (37.).

Krka je tekmeca z vrha lestvice pričakala na predzadnjem mestu regionalnega tekmovanja. Potem ko je v zadnjih dveh krogih novomeška zasedba klonila po podobnem scenariju, ko zaradi slabega začetka ni bila več konkurenčna Crveni zvezdi in Splitu, je danes sicer dobro začela, a tokrat popustila v drugem polčasu. Za Krko je bil to deveti poraz v sezoni, ostaja pri le dveh zmagah, Igokea pa je začasno skočila prav na vrh.

Včeraj je Krka tekmo začela bistveno bolje. V prvi četrtini sta bili ekipi enakovredni, a so bolje začeli domači, ki so si že priigrali štiri točke naskoka (18:14). Sledil pa je delni izid 8:0 za Igokeo, prvo četrtino pa sta ekipi nato končali izenačeni pri 27:27.

Druga četrtina je pripadla Krki, ki je dobro nadzorovala potek dvoboja, stekel je tudi met za tri točke (vseh sedem na tekmi so domači zadeli do odmora), tako da so Novomeščani kmalu prišli do prednosti petih točk, ki so jo zadržali do polčasa.

A dobre predstave iz prve polovice tekme niso prelili tudi v drugo. Gostje so v tretji četrtini zelo hitro stopili zaostanek ter ob skromnem učinku domačih - v tem delu so dosegli le deset točk - tudi prišli do vodstva s 66:59.

Podobno je bilo nato tudi v zadnjem delu. Igokea je prestavila na višjo raven in si kmalu priigrala dvoštevilčno prednost (81:66), ki je do konca ni več spustila iz rok. Bila je že na meji +20, a je domačim v zadnjih minutah le uspelo vsaj malo ublažiti poraz.

Za Krko sta Isaiah Cousins in Marko Radovanović dosegla po 14 točk, eno manj pa Jairus Hamilton. Pri gostih je bil s 25 neustavljiv Dragan Milosavljević.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke:

»Čestitam Igokei za zmago. V prvem polčasu smo pokazali nekaj več, mogoče je bil to celo eden boljših polčasov v sezoni. V drugem polčasu je Igokea, ki je kakovostno moštvo, stopnjevala agresivnost, naš odgovor pa je bil preslab. Postajali smo iz minute v minuto manj natančni v obrambnih akcijah, ki smo jih v prvem polčasu izvajali, kot je bilo treba, posledično pa je Igokea prišla do precej odprtih situacij, ki jih je tudi realizirala. Napadalno smo v drugem polčasu, predvsem v drugi polovici tretje četrtine, ki je bila zame ključna, izgubili rdečo nit iz prvega polčasa, ko je žoga hitro potovala. Nepretočnost je bila precej velika, kar je za nasprotnika, ki je kakovosten, agresiven in fizično dober, voda na njegov mlin. Ne morem reči, da si nismo želeli zmage, a jo bomo morali iskati proti bolj enakovrednim nasprotnikom, kot je Igokea.«

Vladimir Jovanović, trener Igokee m:tel:

»Čestitam mojim fantom za še eno zmago. Vedeli smo, da ne bo lahko. Krka je v Novem mestu vedno neugodna in tako so tudi začeli. Zadeli so sedem trojk v prvem polčasu, imeli so deset skokov v napadu. Igrali so z veliko energije. Mi smo v drugem polčasu odgovorili prav tako z veliko energije in popravili nekaj zadev v obrambi. V napadu smo bili solidni tudi v prvem polčasu. Ko smo igrali z dovolj energije, pa je prišla do izraza kakovost naših posameznikov. Še enkrat čestitke fantom, Krki pa želim veliko sreče v nadaljevanju sezone.«

Naslednjo tekmo bo Krka v ligi Aba igrala 16. decembra, ko jo v Stožicah čaka slovenski derbi s Cedevito Olimpijo.

Še prej pa bodo odigrali dve tekmi domačega prvenstva. V nedeljo, 10. 12., bodo gostovali pri Hopsih na polzeli, v sredo, 13. 12., pa bodo gostili kranjski Triglav.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn