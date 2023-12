FOTO: Ponoči pogorel leseni vikend

9.12.2023 | 08:20

Ponoči je pogorel vikend v Semiču. (Foto: PGD Semič)

Foto: PGD Semič

Včerajšnja nesreča na avtocesti (Foto: FB PKD)

Ponoči ob 00.42 je v ulici Anzlova gora v Semiču gorel leseni vikend velikosti 25 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Semič, Stranska vas pri Semiču, Kot-Brezje, Črmošnjice in Rožni Dol so pogasili požar in premetali požarišče.

Objekt je pogorel v celoti.

Nesreča na avtocesti

Včeraj ob 17.45 je na avtocesti pred izvozom Dolenje Kronovo, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se zagozdilo v odbojni ograji. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, iz odbojne ograje izrezali in odstranili vozilo ter ga predali vlečni službi.

V prometni nesreči ni bilo poškodovanih.

Dežurni delavci DARS-a so zavarovali mesto nezgode, usmerjali promet in očistili kraj dogodka.

Gasilci v študentskem domu



Davi ob 03.53 so na Šegovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata študentske sobe zaradi okvare ključavnice.

M. K.