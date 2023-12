Ta veseli dan prostovoljcev RK Novo mesto; izjemni priznanji za zakonca Pavlin in Matejo Jerič

7.12.2023 | 10:00

Prejemnica Izjemnega priznanja OZ RKS NM Mateja Jerič z Danico Novak Malnar

Prejemnice priznanj OZ RK NM (Vse fotografije: OZ RK NM)

Novo mesto - 5. december od 1985 leta praznujemo kot Mednarodni dan prostovoljstva. Kot sporočajo iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ta dan omogoča, da se zahvalimo prostovoljcem in prikažemo, da brez prostovoljstva ne bi bilo napredka tudi na področju programov, ki so povezani z izkoreninjenjem revščine, dvigu izobrazbe, enakosti med spoloma, skrbi za otroke, okoljske skrbi in povezovanju za razvoj.

»Na Območnem združenju RK Novo mesto, kjer združujemo več kot 500 prostovoljcev, z njihovo pomočjo predvsem vključujemo socialno ranljive skupine, zmanjšujemo neenakost in blažimo različne vrste stisk. Vedno znova, ko potrebujemo ljudi za pomoč se nam priključijo tudi novi prostovoljci, ki smo jih res veseli. Ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljcev izrekamo vseh zahvalo in jim sporočamo, da so upanje za ljudi,« je poudarila predsednica Območnega združenja RK Novo mesto, Danica Novak Malnar.

Letošnji praznik prostovoljstva so na Območnem združenju RK Novo mesto v torek obeležili s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim prostovoljcem za njihovo dolgoletno delo. Podelili so štiri zahvale za štiriletno in deset priznanja za osemletno delo v krajevnih organizacijah. Podelili so tudi dve Izjemni priznanji Območnega združenja RK Novo mest,o in sicer Branki in Jožetu Pavlinu ter Mateji Jerič.

Zakonca Pavlin sta donatorja predvsem v Krajevni organizaciji RK Dolenjske Toplice že vrsto let. Nikoli nista odrekla pomoči osebno ali tudi kot podjetje Pagras, ki je sodelovalo kot donator v mnogih večjih humanitarnih akcijah.

Mateja Jerič, zdajšnja direktorica DSO Novo mesto, je bila 18 let zaposlena na MO Novo mesto na družbenih dejavnostih in vodilna sila projektov Donirana hrana, Prostofer Rudi, subvencioniranje toplega obroka za starejše in e- oskrba na domu. S tem je udejanila skrb za najbolj ranljive ljudi za katere se zavzemamo tudi v naši organizaciji.

Po podelitvi priznanj je nastopila stand up komičarka Martina Ipša in več kot 150. zbranim prostovoljcem izrekla globoko zahvalo za njihovo plemenito delo. Sledilo je druženje in načrtovanje dela, ki prostovoljce čaka še do konca leta, so še sporočili iz OZ RK Novo mesto.

M. K.

