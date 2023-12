Grad Turjak bo v dveh letih povsem obnovljen

7.12.2023 | 09:20

Turjaški grad (Foto: Občina Velike Lašče)

Turjak - Grad Turjak po delih obnavljajo že vse od osamosvojitve, v naslednjih dveh letih pa naj bi prenovili še zadnji del. Obnova naj bi bila končana do poletja 2026, nato bo grad namenjen predvsem turizmu. Grad namerava obnoviti ministrstvo za kulturo, ki je v dosedanjo obnovo gradu od leta 1995 že vložilo 2,7 milijona evrov.

Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili v naslednjih dneh, gradbena dela pa bodo, če bo vse po načrtih, stekla v začetku prihodnjega leta.

Obnoviti nameravajo stolp gradu, okoliška poslopja in del, ki bo namenjen turističnim nastanitvam. V severnem traktu bodo uredili hotelske sobe s štirimi zvezdicami, ki bodo hkrati muzej in na voljo za oglede obiskovalcev, kadar ne bodo zasedene. V volovskem stolpu bodo urejene vinska klet z možnostjo prodaje in okušanja vin ter prostori za razstave in kulturne dogodke, v nekdanji pristavi (lovskem domu) pa nastanitvene kapacitete nižje kategorije. Obnovili bodo tudi ruševine konjušnice in park okoli gradu, so navedli na ministrstvu.

Za obnovo je ministrstvo pridobilo nekaj manj kot 10 milijonov evrov, povečini evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost.

Grad, ki je v lasti države, naj bi po dokončni obnovi dali v upravljanje Javnemu zavodu Trubarjevi kraji.

STA; M. K.