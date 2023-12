FOTO: Odprli obnovljeno cesto

6.12.2023 | 13:40

Na obnovljeni cesti so prerezali trak predstavnik vaške skupnosti Orehovec Matic Germovšek, predsednik krajevne skupnosti Pišece Primož Hribšek, predstavnik vaške skupnosti Dednja vas Vinko Lesinšek in brežiški podžupan Bogdan Palovšnik.

Na slovesnosti v večnamenski dvorani v Pišecah, kjer so se zbrali po odprtju ceste, so podelili zahvale za prizadevnost pri gradnji ceste. Posebno pozorno so se pri tem zahvalili prejšnjemu predsedniku krajevne skupnosti Pišece Petru Skrivalniku (desno).

K slovesnemu vzdušju ob odprtu ceste je na slovesnosti v križišču pod Orehovcem svoje dodala Pihalna godba Pišece. (Vse foto: M. L.)

Dednja vas, Pišece - V Krajevni skupnosti Pišece so konec tedna slovesno odprli na novo asfaltirano lokalno cesto. Gre za 1.400 metrov novega asfalta, ki so ga položili na treh odsekih, in sicer, kot jim pravijo domačini, v Dednji vasi od Molana do sv. Križa, od sv. Križa do Veselega vrha in od sv. Križa do Orehovca pri Cizlovih.

Po besedah brežiškega podžupana Bogdana Palovšnika, ki je nagovoril zbrane, je ureditev cesta stala 240.000 evrov, od tega je 100.000 evrov zagotovila občina Brežice iz proračuna, 140.000 evrov so plačali v okviru financiranje hidravličnih izboljšav vodovoda v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli.

Kot je povedal Vinko Lesinšek, predstavnik vaške skupnosti Dednja vas, so zadnja dva odseka ceste poškodovali, ko so lani tehnično izboljševali vodovod za Veseli vrh in Orehovec, tako da je bila skoraj neprevozna, in so jo potem asfaltirali na novo.

Po slovesnem odprtju ceste, ki ga je pospremila Pihalna godba Pišece in na kateri sta zbrane nagovorila tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti Pišece ter občinski svetnik Primož Hribšek ter župnik Ivan Šumljak, ki je blagoslovil novo prometno pridobitev, so se zbrali v večnamenski dvorani v Pišecah. Tam so podelili zahvale za zavzetost pri urejanju omenjene ceste. Pri tem so se posebno spoštljivo zahvalili Petru Skrivalniku, prejšnjemu dolgoletnemu predsedniku krajevne skupnosti Pišece, pod čigar vodstvom so cesto začeli obnavljati na njenem prvem odseku. Za slovesno vzdušje v dvorani sta poskrbela Folklorna skupina Kulturnega društva Duplo Pišece in glasbeni duet.

Odprtje ceste in prireditev v dvorani je povezovala Ivica Sotelšek.

M. L.

