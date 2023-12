Fantje z vasi povabili na Miklavžev koncert

6.12.2023 | 11:40

Fantje z vasi na letošnjem Miklavževem koncertu (od leve proti desni): Jože Krmc, Franci Vodopivec, Lojze Pavkovič, France Pavlič, Silvo Pajk in Lojze Simončič

Ljudske pevke Rezinice

Harmonikarji Janeza Lekšeta

Škocjan - Ljudski pevci Fantje z vasi so pred dnevi izpeljali že 25. Miklavžev koncert v gostilni Pri krači. Kot vedno, so poskrbeli za pester glasbeni večer, na katerem so poleg njih nastopili tudi gostje: ljudski pevci s Korinta, Vaški zvon, ljudske pevke Rezinice ter šola harmonike Diaton.

Fantje z vasi, ki so se prvič zbrali prav na Miklavžev večer leta 1996, da bi prepevali ljudske pesmi, so še vedno skupaj in zagnanosti jim ne manjka.

Tako pove tudi njihov predsednik Jože Krmc in doda, da so za tokratni nastop izbrali nekaj manj znanih pesmi, da se ne ponavljajo. To jim ni težko, saj imajo v repertoarju bogato izbiro starih ljudskih pesmi.

Njihov najstarejši in tudi ustanovni član Franc Žnidaršič je dopolnil že 83 let – tokrat je zaradi prehlada manjkal - najmlajši pa je Jože Krmc, ki je vodja skupine od leta 2005.

Krmc še pove, da so veseli, da se je dogajanje po koroni vendarle spet odprlo in je bolj živahno tudi z nastopi. Imeli so kar nekaj zanimivih nastopov.

"Posebnih načrtov nimamo, smo pa veseli, da smo se nekajkrat družili s fanti iz skupine Kres, ki se želijo naučiti, kot pojemo mi. To nam je v veliko veselje, ponos in čast, da je naše poslanstvo vendarle prišlo do izraza - da podajamo to pesem, ta način petja naprej in tudi mlajšim," pove Krmc.

L. Markelj, foto: Emil Turk

