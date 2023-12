Ivančna Gorica zasijala v praznični preobleki

6.12.2023 | 14:20

Ivančna Gorica - Že tradicionalno je Miklavžev večer v center Ivančne Gorice privabil več tisoč obiskovalcev, ki so skupaj z odštevanjem župana Dušana Strnada prižgali letošnjo praznično okrasitev.

Še pred prižigom praznične razsvetljave je za otroško zabavo na ploščadi pred občinsko stavbo poskrbel vsem dobro poznani Ribič Pepe. Okoli 700 otrok do sedmega leta starosti, ki so se zbrali v spremstvu staršev, dedkov in babic, je naposled s prihodom razveselil sveti Miklavž. Ta jih je skupaj z angelčki in parkeljčkom pozdravljal kar s prikolice enega izmed praznično okrašenih traktorjev Društva podeželske mladine Kalček. Po pozdravu je Miklavž vse otroke obdaril z darilom, v katerem so bili loparji za badminton, krede za ustvarjanje, vratni trak z občinsko podobo ter sladke dobrote, so sporočili z ivanške občine.

Obiskovalci so se lahko posladkali še s slastnim šmornom podeželske mladine Kalček, manjkali pa niso niti topli napitki Okrepčevalnica Pri Frenku in domače pivo Stezičar lokalnega podjetnika Tonija Venclja.

Tudi letos je prižig prazničnih lučk in Miklavžev obisk organizirala Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Zavodom za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in Društvom podeželske mladine Kalček. Občina vsako leto delno financira tudi obdaritev otrok v župnijah. Veseli december pa se bo sedaj nadaljeval s številnimi prireditvami in dogodki, ki jih pripravljajo društva in drugi organizatorji, so še zapisali na občini.

M. K.

Galerija