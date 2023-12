Gašper Okorn po novem tudi selektor Madžarske

6.12.2023 | 09:40

Gašper Okorn (Foto: arhiv DL; R. N.)

Budimpešta/Novo mesto - Trener slovenskega košarkarskega prvoligaša Krke Gašper Okorn bo po novem vzporedno s klubskim delom vodil tudi reprezentanco Madžarske. Petdesetletni Ljubljančan je s krovno madžarsko zvezo podpisal pogodbo do konca leta 2025, so sporočili z zveze. Tako bo Madžarsko vodil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025.

Okorn je med letoma 2018 in 2021 na Madžarskem vodil Falco iz Sombotela in ga dvakrat popeljal do naslova prvaka.

Na uvodni novinarski konferenci na sedežu zveze je Ljubljančan podpisal pogodbo s predsednikom Martonom Baderjem. "Razmislili smo o več vidikih, kandidatov je bilo veliko, na koncu so ostali trije, poleg izbranega slovenskega mojstra še italijanski in grški trener. Gašper Okorn se je izkazal pri Falcoju, bil je tudi trener večine madžarskih igralcev, kar je bila zanj velika prednost v našem izboru," je dejal Bader.

Kot je dodal predsednik zveze, Okornova pogodba velja samo za dve leti, do konca evropskega prvenstva.

Medtem pa je Okron dodal, da se zvezi zahvaljuje za priložnost, ki jo je z veseljem sprejel. "Posebej bi čestital svojemu predhodniku Sztojanu Ivkovicsu za dolgoletno odlično delo in udeležbo na evropskem prvenstvu, madžarska vrsta je zadnja leta igrala odlično. Ta naloga je zame velik izziv, prevzemam resno dediščino, a me ne skrbi, prepričan sem, da ji bom kos," je med drugim dejal Okorn, ki bo ob reprezentanci še naprej delal v ekipi novomeške Krke kot klubski trener, kjer ima prav tako pogodbo do 2025.

STA; M. K.