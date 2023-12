Krkaši dobili nasprotnika v osmini finala EHF CUP

5.12.2023 | 12:10

Veselje rokometašev Krke po zadnji zmagi nad Belgijci v ŠD Marof

Pari osmine finala

Dunaj/Novo mesto - Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju je bil opravljen žreb osmine finala EHF CUP. Rokometaši Krke se bodo v tem delu tekmovanja pomerili z ekipo RK Sloboda iz Tuzle.

''Potihem smo si želeli igrati s to bosansko ekipo, za katero igra naš bivši kapetan Vladan Lončar. Vemo, da so izjemno močna ekipa, ki igra atraktiven rokomet, tako da se nam v Tuzli obeta en lep rokometni spektakel in upam, da bomo imeli tudi lepo podporo s tribun,'' je takoj po opravljenem žrebu o tekmecu povedal Vojo Vukić.

Tekma 1/18 finala EHF CUP se bo odigrala 10/11. februarja 2024, povratna tekma v Novem mestu bo teden dni kasneje.

M. K.