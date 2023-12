Praznične lučke razsvetlile krške ulice in trge

4.12.2023 | 17:30

Župan Janez Kerin v pravljični družbi (Foto: MO Krško)

Krško - S prireditvijo Prižig prazničnih luči, ki se je letos z dolgoletne lokacije na Zatonu preselila na Trg Matije Gubca, se je v Krškem tudi uradno začel veseli december. Na prvo adventno nedeljo so namreč prižgali praznične luči, ki so zasijale po vsem mestu.

Zbrane na Trgu Matije Gubca so, kot so sporočili z občine, nagovorili predstavniki organizatorjev – direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in župan Mestne občine Krško Janez Kerin, ki je s pritiskom na stikalo prižgal praznično razsvetljavo.

Nastopili so Vila Eksena & superjunaki, ki so razgreli predvsem otroke, v nadaljevanju pa je za toplejše ozračje poskrbel glasbeni nastop skupine Vzrock ter topli napitki ter praznični slani in sladki prigrizki lokalnih ponudnikov. Pri organizaciji prireditve je s tehnično podporo sodeloval Kulturni dom Krško. Tudi tokratna prireditev je potekala pod sloganom MANJ plastike, VEČ trajnosti.

Tudi letos na lokaciji v Zatonu ostaja instalacija adventnega venčka, ki je postal razpoznaven element praznične okrasitve v Krškem, Mestni park Krško pa krasijo vilinska krila, ravno tako je bila vilinsko obarvana prireditev na Trgu Matije Gubca, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

