Na Vahti zapeljal s ceste; ponoči potres pri Brežicah

4.12.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.32 je na cesti Novo mesto – Metlika, pri prelazu Vahta, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem pri prenosu, odklopili akumulator, razsvetljevali mesto nesreče, s tehničnim posegom postavili vozilo na cesto in nudili pomoč avto vleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Težave z dimnikom

Ob 22.10 je na Reški cesti v Kočevju zagorela dimna tuljava v mansardnem stanovanju večstanovanjske stavbe. Gasilci PGD Kočevje so podrli steno, za katero se je nahajala dimna tuljava, požar pogasili in pregledali okolico. Stanovanje so prezračili, a trenutno ni primerno za bivanje.

Potres pri Brežicah

Minulo noč ob 0.37 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,0 v bližini Brežic, 80 km vzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci manjših naselij vzhodno od Krškega: Trebeža, Arnovega sela, Spodnje Pohance, Spodnjega Starega Gradu, Zdol. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu BETONSKI DROG DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALO LEŠČE, izvod Proti Grabrovcu.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA 1 1996, TP BUČKA 2 1996, TP DOL. DOLE 1983, TP DOLE 1960, TP GOR. DOLE 1983, TP JELENDOL, TP ZLOGANJE2 1997;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ;

- od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974, TP HRVAŠKI BROD 1990, TP HUDOROVIČ 2001, TP MRŠEČA VAS, TP ZAMEŠKO 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI izvod ŠKRJANČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Mladetiče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Podbočje ribnik med 11:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico na območju TP Kapele, nizkonapetostno omrežje – Jereslavec pa med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.