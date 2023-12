V večjem delu države sneg tudi po nižinah, ponekod nekaj preglavic

3.12.2023 | 08:30

Danes zjutraj na Vahti (vse fotografije: promet.si)

V Dragatušu je zasnežilo tudi kamero.

Metlika

Višnjegorski klanec

V Posavju pa očitno brez snega

Včeraj se je ob prehodu hladne fronte meja sneženja hitro spuščala in se v večjem delu države spustila do nižin. Na Kredarici je v zadnjih dveh dneh zapadlo skoraj meter in pol novega snega, sneg je pobelil tudi prestolnico. Močno sneženje je ponekod povzročilo tudi nekaj preglavic, zaradi podrtih dreves so nekateri ostali brez elektrike.

Prvi decembrski konec tedna je veselje mnogim ob prižigih prazničnih luči prineslo tudi prvo sneženje, ki pa je ponekod povzročilo tudi nekaj preglavic. Na upravi za zaščito in reševanje so zaradi močnega sneženja zabeležili 21 dogodkov, in sicer največ v regijskem centru Slovenj Gradec (12). Zabeležili so jih tudi v centrih Celje (2), Ljubljana (2), Maribor (3) in Ptuj (1)

Naša regija jo je razmeroma dobro odnesla. Kot pravijo na agenciji za okolje (Arso), je v Kočevju zapadlo 11 centimetrov snega, v Črnomlju 10 centimetrov, drugje manj.

Danes se bo po napovedi vremenoslovcev od severozahoda jasnilo. Ponekod po nižinah bo dopoldne megleno, čez dan bo povečini sončno. Burja na Primorskem bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek dopoldne bo od zahoda oblačnost naraščala. V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine. V torek dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v notranjosti spustila do nižin.

Kadilo se je z balkona

Sinoči ob 20.12 se je v Podgorski ulici v Kočevju kadilo z balkona večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so vroč pepel odnesli na travnik.

Do obolelega

V petek ob 21.26 so na Valvasorjevem nabrežju v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala obolela oseba.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Bohoričeva med 10.30 in 12.30 uro; na območju TP Zdravstveni dom Krško med 13. in 15. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Brežice Pleteršnikova med 7.3 in 8.30 uro in med 12. in 12.30 uro; na območju TP Brežice Marof pa med 8. in 10.30 uro.

