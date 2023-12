Kar osrečuje nas, delimo z drugimi

1.12.2023 | 18:20

Ravnateljica Melita Skušek

Otroci in gost prireditve Bort Ross so nastopili skupaj.

Na prazničnem sejmu

Kostanjevica na Krki - Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je včeraj pripravila v telovadnici dobrodelni sejem in koncert K tebi odpeljem svoje srce. Izkupiček prireditve je namenila šolskemu skladu.

Zbrane je nagovorila ravnateljica Melita Skušek, ki je poudarila pomen medsebojnega sočutja in pomoči. »Pogosto je okoli nas premalo tišine, da bi zmogli prisluhniti svojemu srcu, da bi slišali glas, ki nas nagovarja, naj delček tega, kar osrečuje nas, delimo z drugimi. Da bi, kot pravi naš nocojšnji glasbeni gost, znali odpeljati svoje srce k drugemu. Nedvomno to pogosto ni lahko. Mnogi se raje obrnejo stran, zamenjajo televizijski program, ali najdejo tisoče izgovorov, da opravičijo svojo ravnodušnost, ali celo obsojanje tistih, ki jim življenje ne podarja samo sončnih trenutkov,« je rekla ravnateljica.

Po njenih besedah na šoli posebej skrbno načrtujejo številne dobrodelne akcije, s katerimi poskušajo gojiti soodgovornost, solidarnost in prostovoljstvo.

»Prav v času prihajajočih praznikov vsako leto ugotavljamo, da ima decembrski blišč dva obraza. Tistega lepega in družabnega, ko je vse v lučkah in veselo, in tistega žalostnega, ki ga ljudje skrivajo in tajijo pred seboj in pred drugimi.

Prav med prazniki je namreč resnica o pomanjkanju številnih družin še bolj ostra in še bolj živa. V takšnih trenutkih lahko povezanost med ljudmi naredi naše bolečine manj hude in našo srečo rodovitno za vse. Šele takrat, ko smo z nekom povezani v sreči in nesreči, v revščini in bogastvu, postanemo pravi ljudje,« je rekla Skuškova.

Praznični dobrodelni koncert in sejem na šoli pripravljajo že sedemnajst let. Z izkupičkom napolnijo šolski sklad, kjer zbirajo tudi donacije staršev, podjetij in posameznikov. Največ denarja iz sklada porabijo za sofinanciranje šole v naravi, taborov, ekskurzij in predstav in tudi za plačilo šolskih obrokov, nadstandardne programe in nakup opreme.

»Otrokom skušamo privzgojiti občutek, da danes potrebuje pomoč nekdo drug, jutri jo bom morda potreboval jaz,« je rekla ravnateljica.

Tudi letos v pripravah na praznični sejem prav nikomur na šoli in v vrtcu ni bilo težko izdelovati novoletne dekoracije, peči piškote, plesti adventne venčke ali vaditi za glasbeni nastop. »Vse zato, da vam v zameno za vaš prostovoljni prispevek podarimo čim več prijaznih spominov,« je rekla Skuškova.

Od ponedeljka dalje bodo v šoli po besedah ravnateljice svojo dobrodelnost ponovno razširili še na humanitarno akcijo Anina zvezdica, v kateri bodo zbirali hrano za socialno ogrožene družine.

Glasbeni gost prireditve je bil Borut Antončič – Bort Ross.

M. L.

Galerija