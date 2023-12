Topel začetek meteorološke zime, a že v soboto sneg do nižin

Jutri bo po nižinah v notranjosti države zapadlo do 15 centimetrov južnega snega. (Foto: arhiv DL)

Danes je prvi dan meteorološke zime, ki se je začela deževno. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) pa bo preobrat v vremenskem dogajanju prinesla sobota, ko bo po nižinah v notranjosti države zapadlo do 15 centimetrov južnega snega. V sredogorju in nekaterih alpskih dolinah bo sneg pomenil dobro osnovo za skorajšnji začetek smučarske sezone.

Po podatkih Arsa se je meteorološka zima začela toplo, a že v soboto sledi preobrat v vremenskem dogajanju. Izrazita hladna fronta se bo iznad območja Alp pomikala nad Slovenijo, nad severnim Jadranom bo nastalo tudi samostojno ciklonsko območje, kar je pravi recept za obilne padavine in hitro spuščanje meje sneženja.

Sobotno jutro bo v večjem delu države dokaj toplo, le na severovzhodu se bo pri tleh občutil hladen severovzhodni veter. Meja sneženja bo visoko, dopoldne se bodo padavine od severa krepile, do sredine dneva pa bo na alpskih prelazih proti Avstriji dež že prešel v sneg.

V soboto popoldne se bo naglo hladilo in v nekaj urah se bo meja sneženja spustila do nižin v večjem delu notranjosti, najkasneje v Beli krajini. Po nižinah v notranjosti bo do sobotnega večera zapadlo od 5 do 15 centimetrov južnega snega. Količina snega bo z nadmorsko višino naraščala, saj bo tam sneg zaradi nižjih temperatur bolj suh in se bo manj sesedal.

Popoldne in zvečer bodo padavine v južni Sloveniji prehodno oslabele in ponekod ponehale. Jutranje temperature bodo od 3 do 6, v južnih krajih od 8 do 15, najvišje dnevne na severu od 5 do 11, drugod ob okrepljenem jugozahodnem vetru od 12 do 18 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo bo rahlo sneženje v notranjosti oslabelo in do jutra ponehalo. Na severozahodu se bo vreme razjasnilo, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Ker pa bo sledilo nekajdnevno hladno obdobje, snega ne bo zelo hitro pobralo, so še zapisali.

Tudi na portalu Neurje.si so napovedali, da bo začetek letošnje meteorološke zime vse prej kot zimski. Zaradi toplega jugozahodnika bo razlika v temperaturi med zahodom in vzhodom kar očitna, znašala bo med 10 do 15 stopinj Celzija. Sledila pa bo hitra ohladitev.

V soboto bo temperatura v nižjih plasteh ozračja s severa proti jugu hitro padala, saj nas bo zajel polarni zrak. Višina novozapadlega snega bo odvisna od lege ciklona, ki bo nato med ohlajanjem ozračja hitro potoval južneje, so še zapisali na portalu.

