Telovadci v Novem mestu še za državne naslove

1.12.2023 | 09:30

Dvorana bo konec tedna v znamenju gimnastike. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Konec tedna je v Novem mestu na sporedu še zadnje dejanje gimnastične sezone. V soboto in nedeljo se bodo telovadci in telovadke borili za naslove državnih prvakov v športni gimnastiki. V športni dvorani Leona Štuklja bo med približno 450 tekmovalci nastopila tudi olimpijka Lucija Hribar.

V soboto bodo znani izidi v moški konkurenci in ženski športi gimnastiki. Na tekmovanju se bo v soboto predstavila tudi najboljša Slovenka v mnogoboju Hribar, ki se je na preteklem svetovnem prvenstvu uvrstila na prihajajoče olimpijske igre v Parizu.

"Svoj glavni cilj te sezone sem z uvrstitvijo na olimpijske igre že izpolnila. Na državnem prvenstvu si želim prikazati mnogoboj brez napake, predvsem pa na tekmovanju uživati in s tem postaviti piko na i letošnji sezoni," je dejala Hribar za Gimnastično zvezo Slovenije.

Hribar bo na tekmovanju branila peti zaporedni naslov državne prvakinje v mnogoboju.

V soboto bodo nastopili tudi telovadci Anže Hribar (parter, konj z ročaji in bradlja), Gregor Rakovič (konj z ročaji in krogi), Luka Bojanc (krogi) in Nikolaj Božič (parter), ki so letos Slovenijo zastopali na največjih tekmovanjih.

"Na državnem tekmovanju se bom predstavil z enako vajo, kot sem jo izvedel na mednarodnem tekmovanju na Švedskem, kjer sem prvič prejel oceno nad 14 točk. Upam, da bom tako dobro vajo izvedel tudi v soboto in osvojil naslov državnega prvaka," je pred tekmovanjem dejal najizkušenejši član reprezentance Bojanc.

V nedeljo sledi tekmovanje v stopenjskem programu ženske športne gimnastike.

Danes ob 17.00 uri pa v ŠD Leona Štuklja pripravljajo društveno prireditev, na kateri se bodo predstavili vsi člani Gimnastičnega društva Novo mesto (športna gimnastika & akrobatika).

STA; M. K.