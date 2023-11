Na računih upokojencev bodo 1,8 odstotka višje pokojnine

30.11.2023 | 08:20

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes skupaj z rednimi prejemki za november prejeli še 1,8 odstotka pokojnine oz. nadomestila, izplačanega za oktober. Vlada jim želi na tak način stopiti naproti, da bodo med vsesplošno draginjo lažje prebrodili čas do redne uskladitve. Ta bo izvedena januarja in bo znašala 8,2 odstotka.

Tistim, ki so oktobra dobili pokojnino denimo v višini 700 evrov, bo pokojninski zavod tako danes nakazal znesek, ki bo višji za 12,6 evra in bo znašal 712,6 evra. Vlada bo tako tudi izpolnila koalicijsko obljubo, da bo zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe brez dokupa že letos znašala 700 evrov.

Enako povečanje kot novembra bodo upokojenci in invalidi opazili na računih pri nakazilu za december. Finančne posledice ukrepa za oba meseca skupaj znašajo okvirno 20 milijonov evrov, so navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prav tako bo decembra izplačan zimski letni dodatek. Znašal bo 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija in je znašal od 145 do 455 evrov.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda približno 638.700. Od tega je prejemnikov starostnih pokojnin več kot 484.100.

STA; M. K.