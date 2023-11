Obisk v Bruslju: O ohranjanju močerila

29.11.2023 | 19:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Na pobudo in vabilo evropskega poslanca Klemena Grošlja in njegovega asistenta Klemena Vitkoviča, ki je doma iz Bele krajine, sta Bruselj obiskala črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktorica občinske uprave Danijela Nedič Orešič. Sestala sta se s strokovnjaki za evropske projekte in predstavila aktualne projekte v občini, s poudarkom na projektu Center za varovanje narave Bele krajine.

Podpora projektu zaščite naravnega bisera Bele krajine – Najprej je treba sprejeti zakonsko podlago

M. Glavonjić