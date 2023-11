Sprejeli rebalans letošnjega in predstavili proračun za prihodnje leto

29.11.2023 | 10:40

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na zadnji redni seji med drugim razpravljal o rebalansu letošnjega in predlogu proračuna za prihodnje leto. Slednji je v javni razpravi do 12. decembra.

Po rebalansu je proračun za letošnje leto na prihodkovni ravni visok skoraj 3,7 milijona evrov. »Z rebalansom proračuna za letošnje leto smo uskladili prihodke in odhodke, saj smo do konca oktobra namenili približno milijon evrov za plačilo dolgov oz. obveznosti občine, ki so nastale v preteklosti, denimo Polfin, stroški kreditov, najemnina za vrtec, stroški knjižnice, CIK oziroma Galerija likovnih samorastnikov. Počasi, a vztrajno urejamo obveznosti za nazaj, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko v prihodnjem letu začeli uresničevati načrtovane in nujno potrebne naložbe, ki so predvidene v predlogu proračuna, ki je že v javni razpravi,« pojasnjuje župan Tomaž Ramovš.

Sicer pa so člani in članice šentruperskega občinskega sveta razpravljali tudi o proračunu za prihodnje leto. Ta je, kot sporočajo z občine, do 12. decembra v javni razpravi. Predvideva 4 milijone evrov prihodkov in 3,7 milijona evrov odhodkov ter skoraj 370 tisoč evrov za obveznosti oz. dolgove občine iz preteklosti, pri čemer pa so za prihodnje leto načrtovana finančna sredstva za naložbe, in sicer prednostno za aktivnosti na področju vodooskrbe in cest, med drugim pa tudi za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Šentrupert in urejanje odlagališča Globoko.

Ostali sklepi:

Občinski svet je potrdil Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine v drugi obravnavi in se seznanil, da bo Šentrupert v okviru skupne občinske uprave koristil in sofinanciral občinskega urbanista skupaj z občinama Mokronog-Trebelno in Mirno. Svetniki so določili tudi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentrupert za leto 2024.

