Sto let šolstva na Senovem

29.11.2023 | 08:30

Senovo - Na zadnji novembrski petek so učenci in učiteljski zbor Osnovne šole XIV. divizije Senovo s slavnostno akademijo obeležili 100 let šolstva v kraju.

Začelo se je leta 1923 v leseni baraki v t. i. uradniški koloniji, kmalu pa je na pobudo in vztrajnost tedanjega župana Josipa Škoberneta stekla gradnja šolskega poslopja, v katerem se je pouk začel 5. novembra 1929. »Šolstvo je tu neomajen, trden, prostran in bogat koreninski sistem prebivalcev. Raste, se razvija ter najde nove in nove poti. Zavedamo se, da je napis na šoli ‘Narod brez šole je narod brez bodočnosti’ večen,« je v nagovoru zbranim dejal ravnatelj šole Andrej Lenartič.

Ob jubileju so se nekdanjim in sedanjim učiteljem zahvalili tudi župan Mestne občine Krško Janez Kerin, predsednik sveta KS Senovo David Vižintin in predsednik DKD Svoboda Senovo Jože Šoln. Vsi so se spomnili tudi na lansko jesen preminulega Vinka Hostarja, dolgoletnega ravnatelja in zelo družbeno angažiranega človeka.

Slovesni dogodek so pospremili z muzikalom Predstava se lahko začne – glasbo in priredbe je pripravil profesor glasbene umetnosti na šoli Peter Bunetič, scenarij pa je delo Irene Škoberne, Vide Geršak in Klare Humek –, ki je navdušil polno dvorano Doma XIV. divizije.

Pavel Perc