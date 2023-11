Na Novomeškem za pomoč pri podjetniških posojilih doslej 120.000 evrov

29.11.2023 | 13:00

Foto: MONM

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je s predstavniki 15 podjetij včeraj podpisala pogodbe za letošnjo denarno pomoč pri plačevanju obresti bančnih posojil. S to pomočjo so na novomeški občini začeli leta 2017 in do zdaj zanjo namenili skoraj 120.000 evrov. Za letos so namenili skupaj 15.000 evrov pomoči.

Projekt subvencioniranja obresti podjetniških posojil je namenjen reševanju problema povečanja stroškov financiranja, s katerimi se srečujejo novomeška podjetja in drugi upravičenci v občini, je ob podpisu pogodb pojasnil novomeški župan Gregor Macedoni.

Z omenjeno pomočjo želijo preprečiti finančno izključenost pri financiranju in predvsem majhnim ter mikro podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in posameznikom z dopolnilno dejavnostjo omogočiti dostop do finančnih virov, je dodal.

Zavzemajo se sicer za vzpostavitev celovitega izvozno usmerjenega podjetniškega podpornega okolja jugovzhodne Slovenije, omenjena občinska denarna pomoč pa je namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov, povezanih z najemom podjetniških posojil. Znaša lahko največ 2000 evrov.

Med pričakovanimi ugodnimi učinki je župan navedel ohranitev delovnih mest, krepitev zaposlenosti, zniževanje stopnje brezposelnosti in občinski gospodarski razvoj.

Mestna občina Novo mesto sicer tamkajšnjim najbolj prodornim in naložbeno usmerjenim podjetjem pomaga tudi prek t. i. garancijske sheme za Dolenjsko in regijske štipendijske sheme, je pristavil Macedoni.

Župan je pogodbe podpisal s podjetji in samostojnimi podjetniki: Steklarstvo Vidmar, Brivska postaja, MS elite center, Tabakum, Dam marketing, Sies rent, Trgovina Mantelj, Vzdrževalna dela Milan Prah, Gedžo, Fit floor, Minitour, M studio, Drom agency, Tianas zastopstvo in prodaja pohištva ter Šalehar transport.

Mestna občina Novo mesto je do zdaj z denarno pomočjo pri plačevanju obresti bančnih posojil pomagala približno 170 podjetnikom, je še navedel Macedoni.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Župan Gregor Macedoni o pomoči podjetništvu v Mestni občini Novo mesto Župan Gregor Macedoni o pomoči podjetništvu v Mestni občini Novo mesto