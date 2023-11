FOTO: Vrnitev Golijeve čarobne dežele

28.11.2023 | 14:40

Čarobna dežela Aleša Goleša na Pahi (Foto: arhiv Aleš Goleš)

Paha - Na domačiji Aleša Goleša na Pahi že sveti skoraj milijon in pol prazničnih lučk. Goli, kot Alešu pravijo prijatelji, je letos svojo zbirko dopolnil z več kot sto tisoč novimi kosi svetlobne okrasitve in tako že dvanajsto leto ustvaril pravo čarobno deželico.

Na Pahi nad Otočcem, kjer ima svoj dom, se je to zgodilo že petič zapored. Nedavni otvoritveni večer je bil odlično obiskan, tudi sovaščani so nad Golijevo idejo navdušeni. Ko pade noč, je čarobna deželica vidna daleč naokoli, prelep pogled nad razsvetljeno Paho pa se razprostira celo z Gorjancev.

Vasico nad Otočcem bo zagotovo tudi letos obiskala množica obiskovalcev od vsepovsod. Ti vsako leto s prostovoljnimi prispevki pomagajo pri poplačilu elektrike, del denarja pa gre tudi za dokup novih lučk.

Golijeva čarobna dežela, ki je nastajala več kot mesec dni, je odprta vsak dan od 17. ure naprej, tudi ob sobotah in nedeljah in to vse do 16. januarja prihodnje leto.

R. M., foto: arhiv Aleš Goleš

