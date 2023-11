Naj veliko podjetje: Krka - Zdravijo kar 55 milijonov bolnikov

27.11.2023 | 14:40

Jože Colarič

Novo mesto - Njena ključna konkurenčna prednost je vertikalno integrirani poslovni model, ki ji omogoča celovit nadzor nad ustvarjanjem vrednosti in povečuje njeno odpornost

Izbor Krke za podjetje leta naše regije med velikimi podjetji ni presenečenje. Je največje podjetje v regiji in je po vseh merilih uspešnosti zelo uspešno. Krka je tudi lansko poslovno leto končala s številkami, ki jih lahko ocenjujemo s superlativi.

Krka je mednarodna farmacevtska poslovna skupina, ki se po finančnih in drugih kazalnikih uvršča v sam svetovni vrh generičnih farmacevtskih družb. Njene prednosti so: bogate izkušnje, razvojno usmerjena miselnost, inovativne rešitve in generična zdravila vrhunske kakovosti, ki jih tržijo pod lastnimi blagovnimi znamkami, nenehna vlaganja v napredne tehnologije in digitalizacijo ter obsežna lastna proizvodna, registracijska in marketinško-prodajna mreža. Njena ključna konkurenčna prednost je vertikalno integrirani poslovni model, ki ji omogoča celovit nadzor nad ustvarjanjem vrednosti in povečuje njeno odpornost.

Krka spada v sam svetovni vrh generičnih farmacevtskih družb.

S Krkinimi zdravili se zdravi 55 milijonov bolnikov v več kot 70 državah. Krka ima podjetja in predstavništva v več kot 40 državah v Evropi in zunaj nje. Pred kratkim so odprli predstavništvo v Združenih arabskih emiratih. Sicer pa njihovi največji trgi ostajajo: Ruska federacija, Poljska, Nemčija in Ukrajina. Med ključne trge pa se seveda uvrščata tudi Slovenija in zahodna Evropa.

Krkina tovarna v Ločni (Foto: Andrej Križ)

V Krki se zavedajo, da so lahko uspešni le z lastnim razvojem, novimi kakovostnimi in inovativnimi izdelki, dobro oskrbno verigo, s prilagodljivo in hitro proizvodnjo, z učinkovitim trženjem in s prodajo ter z rastjo produktivnosti na vseh področjih. Zato se hitro odzivajo na dogajanje na trgih, obenem pa dosegajo visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti svojih izdelkov. Dolgoročno vrednost za svoje deležnike ustvarjajo z znanstvenimi odkritji, s kulturo odličnosti in inoviranja ter z vrhunskimi strokovnjaki.

Tudi v letu 2022 so poslovali uspešno. V skupini Krka so dosegli rekordno prodajo v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. Ustvarili so čisti dobiček v višini 363,7 milijona evrov, kar je 18 odstotkov več kot v letu 2021. Prodajo so povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Krko odlikuje tudi visoka dividendna donosnost, ki je ena največjih v panogi. Za dividende vsako leto namenijo vsaj 50 odstotkov čistega dobička, Krkina delnica pa je bila tudi lani eden najprometnejših vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi.

Lani rekordna prodaja v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona evrov.

Za razvoj in raziskave namenjajo okoli 10 odstotkov letne prodaje. Več kot 50 odstotkov prodaje zdravil na recept predstavljajo zdravila za srčno-žilne bolezni, sledijo zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil. Uvrščajo se med vodilne ponudnike zdravil v vseh ključnih terapevtskih skupinah, obenem pa se osredinjajo tudi na druga zdravila, zlasti za zdravljenje sladkorne bolezni ter onkološka in protibolečinska zdravila. Svojo ponudbo dopolnjujejo z izdelki brez recepta in veterinarskimi izdelki ter zdraviliško-turističnimi storitvami. Samo v letu 2022 so pridobili registracije za 11 novih izdelkov, od tega 9 zdravil na recept in 2 izdelka brez recepta, v razvojni fazi pa je več kot 170 izdelkov. Danes se uvrščajo med vodilne proizvajalce statinov, sartanov in zaviralcev protonske črpalke na območju Slovenije ter srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, so ponudnik edinstvenih jakosti zdravil in pionir na področju kombiniranih zdravil.

Proizvodnja v Krkinem obratu Notol (Foto: Bojan Radovič)

Ena Krkinih konkurenčnih prednosti je tudi trajnostna naravnost, ki presega le skrben odnos do naravnega okolja. Poleg vpliva na planet in podnebne spremembe vključuje predvsem sistem celovite kakovosti poslovanja ter proizvodnjo kakovostnih, varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih zdravil, obenem pa tudi privabljanje sposobnih strokovnjakov, dobre prakse vodenja in upravljanja ter skladnost, integriteto in transparentnost poslovanja. Trajnost udejanjajo tudi s spoštljivim odnosom do zaposlenih, lastnikov, kupcev, poslovnih partnerjev in dobaviteljev, lokalne skupnosti in vseh, s katerimi so povezani.

I. Vidmar

Velika podjetja – finalisti

Finalisti izbora med velikimi podjetji so bili poleg Krke še: Adria Mobil, Intersocks in Lisca.

Adria Mobil

Podjetje Adria Mobil je danes eden vodilnih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in vanov, ki z vlaganji v produktni razvoj in inovacije ustvarja trende na evropskem trgu počitniških vozil. Začetki podjetja segajo v leto 1965, ko je bila izdelana prva počitniška prikolica, Adria 375. Ta je bila izvožena na Švedsko, kar je mogoče razumeti kot enega od kazalnikov uspeha, ki ga Adrijini izdelki vse od takrat dosegajo na evropskih trgih in širše. Ključni dejavniki uspeha podjetja Adria Mobil so predvsem obsežno znanje in izkušnje na področju razvoja, proizvodnje in trženja počitniških prikolic, avtodomov in vanov, ki so se jim v letu 2002 pridružile še danes izjemno priljubljene mobilne hišice. Kupcem ponujajo celovito paleto izdelkov, z nenehnimi inovacijami in prilagajanjem izdelkov posameznim trgom pa ohranjajo konkurenčno prednost blagovne znamke Adria, ki je danes navzoča na več kot 30 trgih in ostaja med najbolj prepoznavnimi in priljubljenimi na evropskem trgu karavaninga. Podjetje Adria Mobil zaposluje približno 1.300 ljudi, v skupini Adria Mobil pa več kot dva tisoč.

Lisca

Sevniška Lisca je največji slovenski proizvajalec perila in kopalk, že leta uveljavljen tudi na zahtevnih tujih trgih. Letošnje leto je za Lisco, ki zaposluje v skupini 675 ljudi, dobro. V marcu so v Sevnici odprli največjo lastno trgovino na svetu, z julijem je nastopilo novo dvočlansko vodstvo (Luka Južna in Helena Zidarič Kožar) s kombinacijo znanja, izkušenj in ambicij, vseskozi pa so največ časa posvečali kreaciji, razvoju in proizvodnji kolekcij za zveste stranke. »Ta trenutek do realizacije vseh naložb triletnega cikla odštevamo dneve. Pred nami je obdobje trdega dela in vznemirljivih izzivov. V leto 2024 bomo stopili suvereno in osredotočeno na dosego skupnih ciljev. Naša ekipa zaposlenih bo v produktivnem in tehnološko podprtem delovnem okolju še učinkoviteje in transparentnejše upravljala znanje skoraj 70-letne tradicije ustvarjanja spodnjega perila. Dolgoročno je naša naloga zagotoviti medgeneracijski prenos tega znanja, s katerim ponujamo strankam Lisca kakovost,« pove Južna.

Intersocks

V kočevskem podjetju Intersocks, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo funkcionalnih športnih nogavic ter z distribucijo znanih športnih blagovnih znamk, po epidemiji koronavirusa zaznavajo rast prihodkov. Na lanskoletni dober poslovni izid, ko so ustvarili 63 milijonov evrov prometa, je vplivalo tudi to, da so dobili tudi nekaj novih kupcev, kot je švicarski proizvajalec obutve On running, povečalo se je tudi povpraševanje po obutvi Crocs, za katero so uradni distributer v 11 državah. Podjetje je del širše mednarodne skupine Arklyz Group, ki ima sedež v Švici. V Sloveniji družba posluje že več kot 25 let, intenzivneje od leta 2018, ko je v Kočevju postavila lastno pletilnico. Danes je tam zaposlenih nekaj manj kot 200 ljudi. Večino prometa Intersocks ustvari na tujih trgih, največ s prodajo v Švici, na Nizozemskem in v Nemčiji.