Ogenj ušel iz krušne peči

27.11.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Rob)

Včeraj ob 18.32 se je v Veliki Loki pri Trebnjem kadilo iz starejše nenaseljene stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velika Loka, Občine, Čatež pod Zaplazom, Trebanjski Vrh in Šentlovrenc so pogasili požar, ki se je iz krušne peči razširil na okolico, pregledali objekt in iznesli ožgane predmete.

Dva poškodovana v trku Na Brezovici

Ob 16.54 sta se v ulici Na Brezovici v Novem mestu zaleteli dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, do prihoda reševalcev nudili pomoč ponesrečenima in usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kuža v jašku

Ob 17.51 je v odprti jašek ob Straški cesti v Novem mestu padel manjši pes. Gasilca GRC Novo mesto sta ga rešila in zaprla pokrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS, na izvodu BD-NAD PROGO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 11:00 do 14:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE 1994, izvod 3.3. MARENTIČEVA UL. (ELEKTRARNA).

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1, izvod 2. KAB. NASELJE ZGORAJ, 4. KAB. PROTI MESTU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 1. ZAJČJI VRH, 2.BREZOVICA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK, izvod 3. V DOLINO;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS, izvod 5. KASTELIC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI, TP HRVAŠKI BROD, TP HUDOROVIČ, TP MRŠEČA VAS, TP ZAMEŠKO;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 8:00 do 11:00, pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA, izvod 3. V DOLINO in 4. V DOLINO DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TP:

- Selska gora, nizkonapetostno omrežje – Cirnik med 8:00 in 14:00 uro;

- Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Laknice pa med 8:30 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Jelovec, nizkonapetostno omrežje – Lipovec med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Bistrica KZ, nizkonapetostno omrežje – Trgovina med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Brezovica repnice, nizkonapetostno omrežje – Balon med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.