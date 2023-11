Slovesnost ob 20-letnici prenove Dvorane v parku Krško

26.11.2023 | 12:30

Krško - V četrtek so s priložnostno razstavo in koncertom obeležili 20. obletnico prenove Dvorane v parku Krško, ki gosti številne, raznovrstne dogodke in je pomembno stičišče kulturnega dogajanja ter srečevanj v starem mestnem jedru Krškega, obenem pa gre za protokolarni prostor Mestne občine Krško.

Na območju današnjega mestnega parka je bilo nekoč pokopališče in cerkvica sv. Križa, ki so jo na novo zgradili leta 1891 z denarjem krške dobrotnice Josipine Hočevar, ki je s svojim prispevkom uredila tudi pokopališče, kjer je bil tedaj že pokopan njen mož Martin Hočevar. Nekdanja cerkev sv. Križa je zadnji dve desetletji Dvorana v parku. »V tem času se je tu zvrstilo nešteto dogodkov – od razstav, koncertov, srečanj, do predavanj in porok. Ne glede na številne spremembe je v teh dveh desetletjih ostala osrednja točka družbenega življenja in ustvarjanja. Postala je eno od družabnih žarišč in središč našega mesta in občine. O tem nenazadnje pričajo fotografije razstave o dogajanju v tem prostoru v zadnjih 20 letih,« je v svojem nagovoru izpostavil župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Slavnostni govornik je bil, kot so sporočili s krške občine, idejni vodja prenove objekta, nekdanji oz. upokojeni vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na krški občini Franc Černelič: »Nastajanje in realizacija ideje ureditve Dvorane v parku Krško ima svoj vzrok. Staro mestno jedro Krškega je imelo pred dvajsetimi leti več objektov zgodovinskega pomena, ki so propadali. Valvasorjeva hiša, Mencingerjeva hiša, galerija v nekdanji cerkvi z odstranjenim baročnim zvonikom, Hočevarjev mavzolej, cerkev Sv. Rozalije in nekdanja pokopališka cerkev v parku. Vse to je bilo po mojem prepričanju slabo in skušal sem narediti, kar je bilo mogoče glede na pristojnost oddelka za gospodarske dejavnosti. V sodelovanju z oddelkom za družbene dejavnosti Občine Krško je prišlo do začetka aktivnosti. Z gospodom Milošem Kukovičičem sva si ogledala zapuščen in zanemarjen prostor nekdanje pokopališke cerkve. Ocenila sva uporabnost prostora. Preizkusil sem tudi akustiko prostoru in ugotovil, da je primerna za dvorano. Povezali smo se z arhitektom gospodom Fedorjem Špacapanom, ki je naredil prve osnutke in končen projekt prenove za večnamenski kulturni prostor z vsaj 40 sedeži. Prepričan sem bil, da ta mestni del to potrebuje.« V nagovoru je še omenil, da je bila dvorana vsebinsko namenjena kulturi, izobraževanju, prostoru za svečane dogodke, predstavitvam in prostoru za sestanke. Tu je svoj prostor našla Glasbena šola Krško, ki je s poukom pričela tudi na tej lokaciji, pa tudi ljubiteljska kultura je pridobila primeren prostor za predstavitve različnih dejavnosti. »Vse kar se je in se še bo dogajalo, upravičuje investicijo in stroške vzdrževanja,« je še dodal. Ob koncu svojega nagovora se je z rožico zahvalil nekdanjim sodelavcem z Občine Krško Milošu Kukovičiču, Vidi Fritz in Ireni Mesinger za premagovanje začetnih težav in vztrajanje.

Umetniški program so oblikovali ustvarjalci, ki so nastopili na odprtju Dvorane v parku pred dvajsetimi leti, in sicer Kvartet klarinetov Clarifour v zasedbi Sandija Franka, Roberta Pirca, Petra Gabriča in Sebastjana Borovšaka ter Lucijan Cetin na orglah. Prireditev je povezovala Petra Rep Bunetič.

M. K.

