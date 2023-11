Poraz Krke, ŠD SU šele decembra

26.11.2023 | 09:30

Na fotografiji: Aljaž Šmaljcelj, Janez Jedlovčnik in Denis Pintar (Fotoarhiv NTK Krka Novo mesto)

V sedmem krogu 1. SNTL za moške so bile na sporedu le štiri tekme, saj bo tekma med vodilnima ekipama Savinja I in ŠD SU na sporedu 6. decembra, v Novem mestu. Drugi derbi kroga je bil v Mariboru, kjer so domačini s 4:2 premagali Muro Sobota I. Na preostalih treh tekmah so slavile gostujoče ekipe, Kema Murexin je bila v Velenju s 4:1 boljša od Tempa, Mengeš je s 4:0 premagal Krko, Fužinar Inter Diskont pa s 4:3 Kajuh-Slovan.

Še drugič zaporedoma so se dveh točk veselili Mengšani, ki so v prejšnjem krogu s 4:3 premagali Tempo, tokrat pa so novomeško Krko premagali s 4:0. Mengšani so svojo zmagoviti niz začeli z zmago v igri dvojic, ko sta bila Klemen Jazbič in Andraž Avbelj boljša od Aljaža Šmaljcelja in Denisa Pintarja, nato je Jazbič s 3:2 premagal Šmaljclja, Avbelj pa s 3:0 Janeza Jedlovčnika. Odločilno četrto zmago je prispeval Aljaž Goltnik, ki je bil s 3:2 boljši od Pintarja.

Izidi 7. kroga 1. SNTL za moške: Tempo – Kema Murexin I 1:4, Krka – Mengeš 0:4, Maribor – Mura Sobota I 4:2, Kajuh-Slovan – Fužinar Inter Diskont I, ŠD SU – Savinja I preloženo na 6. december.

Vrstni red: Savinja I 12 (tekma manj), 2. ŠD SU 12 (tekma manj), 3. Mura Sobota I 10, 4. Maribor 10, 5. Kema Murexin 8, 6. Fužinar Inter Diskont 6, 7. Mengeš 4, 8. Krka 4, Tempo 2, Kajuh-Slovan 0.

M. K.