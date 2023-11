FOTO: Na AC zagorel avto

26.11.2023 | 08:20

Pri Prilipah je zagorel avto. (Fotografiji: PGE Krško)

Včeraj ob 8.13 je na avtocesti pri Prilipah, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Cerina in PGD Skopice, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator in usmerjali promet. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Skopice.

Gorel smetnjak

Ob 21.36 je v Trnovcu, občina Metlika, na komunalnem otoku gorel zabojnik za smeti. Požar, ki je uničil plastični zabojnik, so pogasili gasilci PGD Lokvica.

V kopalnici iztekala voda



Minulo noč ob 3.03 je v ulici Podbreznik v Novem mestu v kopalnici stanovanja stanovanjskega bloka zaradi napake na vodovodni napeljavi iztekala voda. Gasilci GRC Novo mesto so s čepom zaprli cev in preprečili nadaljnje iztekanje.

Padla s postelje

Pb 5.29 je na Smrečnikovi ulici v Novem mestu starejša obolela gospa padla s postelje. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto in jo dvignili nazaj na posteljo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna;

- od 11:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Plasta.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Krško Papirkonfekcija predvidoma med 07:30 in 12:00 uro.

M. K.