Han in Filipović na Rajhenburgu o problematiki pomanjkanja delovne sile

25.11.2023 | 11:00

Fotografije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Brestanica - Na gradu Rajhenburg pri Brestanici sta se včeraj sestala minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter njegov hrvaški kolega Davor Filipović. Na bilateralnem srečanju sta govorila predvsem o pomanjkanju delovne sile, pri čemer je Han poudaril, da bo morala Slovenija postati privlačnejša za prihod in bivanje tuje delovne sile.

Gre za problem, ki je ob globalni gospodarski krizi močno prisoten in težko rešljiv, je danes ocenil Han. Poseben izziv v tej luči vidi v neugodni demografiji.

Kot je povedal, se je s hrvaškim kolegom pogovarjal predvsem o tem, kako v Slovenijo in Hrvaško privabiti delovno silo iz t. i. tretjih držav in kako te tujce asimilirati, da bosta gospodarstvo in obrtništvo v obeh državah lahko delovala naprej.

Sogovornika do konkretnih zaključkov sicer nista prišla, sta se pa seznanila z zglednimi primeri reševanja tega problema v obeh državah, je pristavil slovenski gospodarski minister.

Kot možne rešitve je navedel skrajšanje administrativnih postopkov, kar bodo skušali "urediti na vladni strani". Hkrati pa je treba poleg z ekonomskega Slovenijo promovirati tudi z varnostnega vidika. Poudariti je treba njeno geostrateško pozicijo, ki je po njegovem ugodna.

Če bodo tujci Slovenijo prepoznali kot ugodno za delo in naselitev, se bodo zanjo raje odločali, in pri nas tudi ostali. S tem bi Slovenija izgubila sloves za tujo delovno silo predvsem tranzitne države, je še menil Han.

Podobno je glede ponudbe in rešitve problematike pomanjkanja delovne sile ugotovil tudi Filipović. Ta je sicer menil še, da bi bilo treba mlade, ki se še odločajo za svojo poklicno pot, navdušiti za obrtniške oz. mojstrske poklice.

Gospodarska ministra sta na Rajhenburgu sodelovala tudi na javnem pogovoru z gospodarstveniki in obrtniki z obeh strani meje na temo kadrov v gospodarstvu, ki sta ga pripravila Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško in partnerska zagrebška obrtniška komora.

Izrazila sta zadovoljstvo tako zaradi bilateralnega srečanja kot tudi srečanja na ravni območnih gospodarskih zbornic. Pohvalila sta še meddržavno sodelovanje na gospodarskem in energetskem področju.

Filipović je povedal še, da je Hrvaška v četrtek začela graditi nov krak plinovoda Zlobin-Bosiljevo, prek katerega bo v perspektivi možno s plinom oskrbovati tudi Slovenijo. Slovenija in Hrvaška sta nedavno podpisali sporazum o solidarnosti, ki v primeru neugodnih gibanj na energetskem trgu predvideva pomoč Sloveniji pri nabavi in dostavi plina, je po srečanju še dejal Filipović.

STA; M. K.

Galerija