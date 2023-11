Zagorelo v kuhinji, trije potrebovali pomoč reševalcev; dim iz kamina

25.11.2023 | 08:20

Minulo noč ob 1.11 je v naselju Rašica v občini Velike Lašče zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Domači so poizkusili sami pogasiti požar. Požar so pogasili gasilci PGD Velike Lašče in Rašca, ki so na kraju do prihoda reševalcev s kisikom oskrbeli eno osebo. Reševalci so dve osebi, ki sta se nadihali dima, odpeljali v nadaljnjo oskrbo, ena pa bo pomoč poiskala sama. Na kraju je bila policija.

Dim iz kamina

Včeraj ob 15.28 je v ulici Drča v Straži v bivalnem vikendu pri kurjenju kamina prišlo do uhajanja dima v prostor. Gasilci PGD Dolenja Straža so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata, pogasili ogenj v kaminu, prezračili prostore ter objekt pregledali s termovizijsko kamero. Škode ni.

Kadilo se je pod pokrovom

Ob 22.40 se je v Brezovici pri Metliki kadilo izpod pokrova motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Suhor so odklopili akumulator, pregledali motor in okolico ter ga ohladili. Lastniku so svetovali obisk pri mehaniku.

Ste slišali sirene?

Danes zjutraj ob 8.00 so zaradi gasilske vaje v Dolenji vasi pri Čatežu, občina Trebnje, sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Velika Loka, Čatež pod Zaplazom, Šentlovrenc, Trebanjski Vrh, Občine, Ponikve, Račje Selo, Lukovek, Dobrnič in Veliki Gaber.

Ob 8.30 so se prav tako sprožile sirene v Ponikvah, Račjem Selu, Lukovku, Dobrniču in Velikem Gabru.

Nič hudega torej, vaje so.

M. K.