FOTO: Veseli december z ukradenimi lučkami

24.11.2023 | 10:30

Ukradena roba iz črnomaljske prodajalne (Fotografiji: PP Črnomelj)

Včeraj nekaj pred 18.30 so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz prodajalne v Črnomlju. Dva neznanca sta napolnila nakupovalni voziček z različnimi izdelki za praznično okrasitev in brez plačila pobegnila iz prodajalne. Policisti so ju na podlagi opisa kmalu izsledili in prijeli 43-letnika in mladoletnega osumljenca iz Črnomlja. Ukradene predmete v vrednosti okoli 400 evrov so jima zasegli, vrnili jih bodo osebju prodajalne. Zoper tatova bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Pijan po avtocesti

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti okoli 20.30 na Biču zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 56-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tatvini

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je iz kolesarnice stanovanjskega bloka nekdo ukradel kolo z motorjem SYM JET4 RX, temno modre barve, registrskih oznak NM 5J-P2.

V Komarni vasi na območju PP Črnomelj je med 22. 11. in 23. 11. neznanec iz rezervoarjev petih delovnih strojev iztočil okoli 300 litrov goriva.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Brežice) prijeli 18 državljanov Afganistana, devet državljanov Rusije, šest Maroka, štiri Eritreje, tri državljane Kameruna in Burundija, dva državljana Indije in po enega državljana Šrilanke, Turčije, Alžirije, Gvineje in Burkine Faso. Na območju PP Črnomelj (Vinica) so prijeli pet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 178 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.