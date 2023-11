FOTO: Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto

24.11.2023 | 11:10

Novo mesto - Na dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto so se v sredo obiskovalcem predstavile vse šole, ki delujejo v okviru centra (Srednja strojna šola, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola ter Višja strokovna šola), Enota za izobraževanje odraslih, Big band ter Medpodjetniški izobraževalni center.

Iz Šolskega centra Novo mesto ob tem sporočajo, da je njihova vizija, da mladim poleg znanja ponudijo tudi okolje, ''v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno ter samostojno gradili svoje osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje. ... Poleg tega spremljamo novosti na trgu dela, s tem da se prilagajamo in razmišljamo o poklicih prihodnosti.''

Utrinki z dogodka spodaj v fotogaleriji.

M. K.

Foto: ŠC Novo mesto in Foto Asja

Galerija