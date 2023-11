Danes brez elektrike

24.11.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZORENCI, na izvodu ZORENCI LAHINJA;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP TRIBUČE1 na izvodu desno;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH, na izvodu levo SKS in na izvodu SKS POD DV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Bloki, Vavpča vas proti cerkvi, Paraplegiki, Prosvetna ulica;

- od 8:00 do 10:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRABROVEC, izvod 3. JR;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod 3. ZVERKOV HRIB;

- od 10:00 do 12:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS;

- od 11:00 do 14:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAPLJIŠČE;

- od 12:00 do 14:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2, izvod 4. SMOLENJA VAS – DESNO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 1. POTOČNA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, izvod 2. POTOČNA VAS;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 3. ILKE VAŠTE 2-14, MILANA MAJCNA 19-8.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območju TP Potok med 9:00 in 14:00 uro; na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico na območju TP Cesta, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem med 8:00 in 10:00 uro; na območju TP Podbočje ribnik pa med 10:00 in 14:00 uro.

M. K.