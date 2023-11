Uprava: Odvzem govedi na posavski kmetiji ni posledica zakonske novele

23.11.2023 | 19:30

V takem okolju naj bi bile krave, ki so jih v Leskovcu pri Krškem odvzeli kmetu. (Foto: FB Društvo za zaščito konj)

Ljubljana/Leskovec pri Krškem - Potem ko se zainteresirana javnost in različni deležniki s področja kmetijstva že več kot teden dni bodejo okoli vprašanja, ali je bil odvzem goveda krškemu kmetu upravičen in kdo ga je sploh sprožil, so se zdaj na dogajanje odzvali v za to pristojni upravi.

Odvzem goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem ni posledica novele zakona o zaščiti živali, so pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in spomnili, da možnost trajnega odvzema živali velja že 10 let. Prijavo so prejeli pred uveljavitvijo novele, so dodali in zanikali, da so jo podali nevladniki, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali.

Uprava je prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji dobila 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto.

V okviru nadzora so ugotovili, da se je na prostem, v manjšem ograjenem prostoru, nahajalo 21 govedi. Prostor je bil ograjen z žico, tla razmočena, poplavljena z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami. Sredi prostora, kjer so se nahajale živali, je bil manjši nadstrešek, pod katerim je bilo prostora za največ dve do tri živali. Druge zaščite pred vremenskimi vplivi živali niso imele na voljo, so zapisali na upravi.

Kad, ki je bila namenjena napajanju živali, je bila prazna, na dnu kadi pa se je nahajala debela plast umazanije in rje. Živali v času pregleda niso imele na voljo čiste vode. Nekatere izmed živali so ob pregledu kazale klinične bolezenske znake, so stanje na terenu še opisali na upravi.

Uradna veterinarka je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu skrbniku, danes pa je izdala odločbo, na katero se bo stranka v nadaljevanju postopka lahko pritožila.

Glede na informacije, ki se pojavljajo v javnosti, da je odvzem živali posledica nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali, je uprava poudarila, da možnost trajnega odvzema živali velja že od leta 2013. Informacija, da je prijava prišla s strani nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, pa ne drži.

Na istem gospodarstvu je bila sicer leta 2018 izdana ureditvena odločba. Ugotovljene so bile neskladnosti v zvezi z identifikacijo ter registracijo živali in v zvezi z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu, so ob tem pojasnili na upravi.

Poleg tega je letos septembra koncesionar opravil letni pregled, v okviru katerega so ugotovili neskladja pri zagotavljanju pravočasne veterinarske oskrbe živali ter ustreznih higienskih razmer v hlevu. Glede na ugotovljeno je koncesionar skrbniku živali izdal pisno navodilo za odpravo nepravilnosti.

V postopkih odvzema lahko sodelujejo izvedenci, veterinarji veterinarske organizacije, prevoznik živali, osebe, ki pomagajo pri postopkih ravnanja z živalmi, zavetišča, in podobno, so še pojasnili. Lahko je prisotna tudi policija. O tem, katere osebe bodo prisotne, sicer odloča uradni veterinar, ki vodi postopek odvzema živali.

Zakonodaja določa, da posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesi udeležencev postopka, so sklenili sporočilo.

